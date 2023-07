Ara, anar a fer surf et pot sortir car! La llúdriga 841 roba les taules de surf a les platges de Santa Cruz, Califòrnia. La llúdriga marina femella ja fa uns quants estius que agafa les taules de surf dels protagonistes de les platges californianes i se les enduu, però últimament, el seu comportament s'està tornant més agressiu i les autoritats marines estan començant a pensar a prendre mesures al respecte per evitar danys majors.

El 'Departament de Pesca i Vida Silvestre de Califòrnia' i 'l'Aquari de la Bahia de Monterey' han començat a prendre mesures per capturar a la llúdriga i traslladar-la a un lloc més segur per ella i pels banyistes.

La llúdriga 841 té 5 anys i està en perill d'extinció, per això és important poder-la capturar i portar-la a un altre indret on poder ser lliure i procrear. Les llúdrigues marines del sud han estat caçades furtivament i això ha suposat quasi, la seva plena extinció. El 1911 es va decidir crear mesures per protegir-les de l'ésser humà.

La nostra protagonista de l'article va ser criada en captiveri després de quedar-se sense pares i més tard, va ser posada en llibertat a la naturalesa, però ella mateixa ha decidit tornar a interactuar amb els humans. Normalment, això no succeeix així, però hi ha llúdrigues que senten una especial atracció pels humans, però la majoria senten por.