Mattel va llançar al mercat en el 2010 una nina revolucionària, la Barbie Vídeo Girl amb tres versions: una rossa i una morena caucàsiques i una negra, totes elles vestides amb un taxà pirata cigarreta, amb un top rosa i uns talons a joc i amb una armilla d'animal print de zebra. Però el que més cridava l'atenció d'aquesta Barbie no era la seva vestimenta, sinó les funcionalitats que tenia i que la diferenciaven de totes les seves germanes. Ella tenia en el seu penjoll una càmera de vídeo i una pantalla a l'esquena perquè els nens poguessin veure el que gravava la seva nina.

«Sota el lema 'És fàcil i divertit' es van vendre moltes unitats», reflecteix la fundadora de la Barbiepedia, un portal web on es pot trobar informació molt completa d'aquesta icònica nina i d'unes altres barbies. La Vídeo Girl estava dirigida per nens i nenes de sis anys d'ara endavant i comptava amb un cable USB per a compartir els arxius de vídeo que filmava la petita càmera a l'ordinador. «En la pantalla a color el que veus és el que graves», diuen sobre aquesta nina en la taquillera pel·lícula Barbie que dirigeix Greta Gerwig.

L'aparició d'aquesta nina en la pantalla gran, amb la interpretació de Mette Towley, que acompanya a Margot Robbie i a Ryan Gosling, crida l'atenció perquè la Vídeo Girl va ser retirada només dos anys després del seu llançament, en el 2012. «Em va prendre per sorpresa [veure a la nina en aquesta pel·lícula] quan arriba la part en la qual apareixen les nines descatalogades. Quin bé que s'animessin a treure-la, sabent el rerefons que té», assenyala David Muñiz, un tiktoker especialitzat en fotografia i vídeo que va provar la càmera de la Vídeo Girl en una de les seves publicacions. El «rerefons» al qual es refereix aquest creador de contingut mexicà fa referència a una alerta llançada des de l'FBI.

L'alerta de l'FBI

L'Oficina Federal de Recerques (FBI, per les seves sigles en anglès) va advertir quan la nina portava escassos sis mesos en el mercat que la Barbie Vídeo Girl podria ser emprada per pedòfils per gravar pornografia infantil. Encara que les autoritats no esmentaven cap cas de comportament delictiu amb la joguina, asseguraven ser conscients que «un individu condemnat per distribuir pornografia infantil havia regalat la nina Barbie a una nena de sis anys».

«En fer-se aquesta informació pública, Mattel va fer un comunicat a alguns mitjans on insistia que l'FBI no havia detectat cap ús inapropiat de la nina, però això no va ser suficient i la nina finalment va ser retirada», explica la fundadora de barbiepedia.com per a EL PERIÓDICO D'ESPANYA. Aquesta especialista en Barbie, la passió de la qual per la icònica nina rossa es remunta a la seva infància, assenyala que «és molt difícil comercialitzar joguines que continguin càmeres, ja que qualsevol persona amb males intencions pot fer un ús indegut i això la marca que ho comercialitza no pot controlar-ho». Ella va aconseguir la seva Barbie Vídeo Girl en la compra d'un lot que va adquirir per completar la seva col·lecció de més de 400 exemplars de Mattel, però sosté que «mai l'hagués adquirit per si sola i no és de les meves nines preferides».

Per David Muñiz, va resultar «fàcil» trobar la seva. «Quan em vaig ficar en Google a buscar-la, em va sortir que l'estaven venent en Amazon just des de Mèxic, encara que hi havia poc inventari disponible. Recordo que em va costar uns 1.500 pesos mexicans (uns 80 euros)», indica aquest jove apassionat de la imatge, que agrega que «estaria interessant experimentar més amb aquesta Barbie per saber quins productes creatius es podrien fer amb ella».

Barbies descatalogades en la pel·lícula

En la pel·lícula de Greta Gerwig «van disfressar molt bé» el conflicte que aquesta nina havia generat per a Mattel després del comunicat de l'FBI, opina David Muñiz. «Mai van dir res d'això, sinó que la nina se sentia rara per tenir una pantalla a la seva esquena», reflecteix. Les barbies apartades, liderades per una Barbie Rara (Kate McKinnon), una nina a la qual la seva propietària va pintar la cara i va tallar el pèl de manera eixelebrada, es van unir en una espècie de gueto rosa de Barbieland.

La germana petita de Barbie, creada en el 1964, Grow Up Skipper (Hannah Khalique-Brown), també habita en aquesta estranya casa. Aquesta versió va sortir a la venda en 1975 per mostrar els canvis físics que s'experimenten en l'adolescència als més petits. En tirar del seu braç esquerre, la nina es feia més alta i li sortien pits en qüestió de segons. Mattel la va retirar dels prestatges dos anys després per les queixes que va acaparar. A la casa de les nines rares també es troba Tanner, un gos que expulsava femta de plàstic que es netejaven amb un recollidor amb imant que resultava perillós per als nens més petits.

Midge y Allan

Sugar Daddy Ken (Rob Brydon) i Earring Magic Ken (Tom Stourton) engrosseixen una llista en la qual els personatges més destacats són, sens dubte, Midge (Emerald Fennell) i Allan (Michael Cera). L'amiga embarassada de Barbie es va crear en 1963 per fer callar les crítiques dels qui deien que Barbie s'havia convertit en un símbol sexual, però aquesta versió no va collir massa beneficis.

Va ser retirada del mercat i posada de nou en diverses ocasions, mai va arribar a consolidar-se. El ninot d'Allan, el seu nuvi, es va llançar en el 1964. Ells dos, al costat del seu bebè i, a la fi dels 90, al seu fill major, conformaven la col·lecció Família feliç, cancel·lada després de les protestes d'un grup de clients del supermercat Walmart que afirmaven que aquests ninots promovien l'embaràs adolescent.