Greu accident a la carretera d'accés als llacs de Covadonga. Un autobús que prestava servei de transport i portava 48 passatgers -almenys deu eren nens- cap al famós paratge del Parc Nacional dels Pics d'Europa ha patit un accident, acabant bolcat després de caure pel vessant cap avall diversos metres. Hi ha 49 ferits, però no morts. Ambulàncies i helicòpters van haver de fer sis trasllats hospitalaris de màxima urgència, relatius als ferits de més consideració, i el balanç dóna a més un saldo de 37 ferits lleus, que van precisar atencions menors. Tots ells són residents fora d'Astúries i es troben a la regió de vacances: n'hi ha austríacs, madrilenys, catalans, andalusos o extremenys.

La possibilitat que hi hagués ferits i nens atrapats va fer que ràpidament es mobilitzés un gran dispositiu amb dos helicòpters, ambulàncies, bombers de suport logístic i Guàrdia Civil . Finalment, es va descartar que s'haguessin d'evacuar persones atrapades a l'autobús, per la qual cosa part del dispositiu va fer la mitja volta, mantenint-se sobretot la relativa a l'assistència sanitària. Les primeres informacions apuntaven que els ferits presentaven majoritàriament fractures.

El recompte final d'atencions mèdiques va elevar a 37 els ferits lleus , principalment amb fractures. A més, sis van ser els ferits greus i es van registrar, segons l'últim balanç facilitat pel Principat, sis menys greus més. En total, les 49 persones que viatjaven a l'autobús van patir algun tipus de lesió.

Més endavant s'han anat succeint nous trasllats, alguns d'ells en ambulància compartida atès l'alt volum de passatgers que van necessitar assistència. És el cas d'una ambulància col·lectiva que va evacuar 7 pacients a l'hospital d'Arriondas (4 adults i 3 nens), i d'una altra amb dos ferits més, un en llitera i dos asseguts.

Una de les ferides de més consideració, una dona, va ser traslladada a l'helicòpter medicalitzat del Principat fins a l'HUCA , mentre que una altra dona també va ser evacuada en helicòpter, però a Arriondas . També es van produir dues evacuacions més per l'aire, amb participació de l'helicòpter de la Benemèrita: un altre home va ser traslladat a l'HUCA i un ferit més a l'hospital de la capital parraguesa.

Més endavant s'han anat succeint nous trasllats, alguns d'ells en ambulància compartida atès l'alt volum de passatgers de l'autobús que van necessitar assistència. És el cas d'una ambulància col·lectiva que va evacuar 7 pacients a l'hospital d'Arriondas (4 adults i 3 nens), i d'una altra amb dos ferits més, un en llitera i dos asseguts.

Gran desplegament sanitari

Fins a deu ambulàncies van ser mobilitzades fins al lloc, on es va instal·lar un hospital de campanya inflable per tal d'agilitzar el triatge dels ferits i per atendre les famílies, especialment dels nens. Per part del SAMU, van traslladar al lloc una uvi mòbil, una altra de suport vital bàsic, una ambulància convencional i el lloc mèdic avançat per al triatge. Transinsa, l'empresa encarregada del transport sanitari a la regió, ha aportat al dispositiu dues uvi mòbils més, quatre ambulàncies col·lectives i una de convencional. L'hospital d'Arriondas va començar a rebre ferits arribats en ambulància des de la carretera als Llacs passades les 13 hores.

Una ambulància amb ferits de l'accident dautobús arribant a lhospital d'Arriondas. /

LNE

L'AVÍS DE L'ACCIDENT

L'avís el va rebre el 112 Astúries al voltant de les 12 hores, i era molt preocupant. Un alertant comunicava l? accident de circulació per bolcada d?un autobús d?ALSA, dels quals cobreixen la línia habitualment, a la carretera CO-4, que va de Cangas d?Onís als Llacs de Covadonga . Pujava al famós paratge amb desenes de passatgers, molts nens. L'autobús, que presentava una alta ocupació amb 48 passatgers més el conductor , va bolcar per causes que s'investiguen i, segons van manifestar testimonis, va fer dues voltes de campana fins a quedar recolzat en un costat. L'alta possibilitat de persones atrapades va fer que es mobilitzés un primer dispositiu més ampli, amb un suport logístic important de bombers. Tot i això, afortunadament no van quedar passatgers atrapats i el suport tècnic de bombers per a tasques d'excarceració no va ser necessari. La Guàrdia Civil ha precisat que l'accident va consistir en una sortida de via per marge dret de la carretera, amb bolcada posterior de l'autobús.

La Benemèrita va enviar a la zona patrulles de servei de seguretat ciutadana, al servei de muntanya de Cangas d'Onís, UHEL Astúries, Policia Judicial i patrulles de l'Agrupació Trànsit. El sinistre es va produir a menys d'un quilòmetre del Mirador de la Reina i, per sort, l'autobús només va caure uns pocs metres des de la calçada. L'accés a la rotonda del Pelegrí, al santuari, va estar tallat per facilitar les tasques dels serveis d'emergència.

El treball dels efectius de Bombers del Servei d'Emergències del Principat d'Astúries (SEPA) mobilitzats a l'accident va finalitzar, per part seva, a les 16.49 hores. No van haver d'excarcerar cap passatger, però van romandre a la zona fent tasques d'ajuda i suport al personal mobilitzat pel Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU). A l'autobús hi viatjaven 49 persones (48 passatgers més el xofer) .

D'aquestes persones greus, ha informat el SEPA, tres han estat evacuades pel grup de rescat, a bord de l'helicòpter medicalitzat de Bombers d'Astúries, a l'hospital d'Arriondas (una dona) ia l'HUCA (una dona i un home). Una altra persona greu va ser evacuada a l'hospital de Arriondas per l'helicòpter de la Guàrdia Civil, i dues més van ser traslladades a UVI Mòbil. Sis persones més, no tan greus, van ser traslladades per UVI Mòbil a l'hospital d'Arriondas (tres persones), Cabueñes (una persona) i Valle del Nalón (dues persones).

La resta de persones ferides, 37, van ser de caràcter lleu. D'aquestes 37 persones, deu eren els menors d'edat, amb edats compreses entre els 8 mesos i els 13 anys, i van ser traslladats amb les famílies a l'Hospital de Arriondas i Cabueñes.

A les 18.30 hores de la tarda ja havien rebut l'alta 19 de les persones que van rebre atenció hospitalària . El balanç de trasllats va ser el següent: 35 persones ferides van ser portades a l'hospital de l'Orient; deu a capbussos; dos a l'HUCA, i dos a la Vall del Nalón.

Un conductor experimentat i les causes de l'accident

L'empresa d'autobusos ALSA, propietària del vehicle sinistrat i encarregada de cobrir la línia de transport que va als Llacs de Covadonga, ha emès un comunicat per aclarir que el conductor que va patir l'accident, i va resultar ferit de consideració, acumula una experiència de 21 anys al volant i és un dels que habitualment treballa a la complexa ruta d'alta muntanya.

Pel que fa a les causes de l'accident, el relat de testimonis suggereix que l' autobús va bolcar i es va estimbar en intentar apartar-se per deixar pas a un altre vehicle . Alguns adverteixen que es va sentir el soroll de l'esquinçada dels baixos trencant l'asfalt. Des del Principat, Jorge García, viceconseller d'Infraestructures, es va mostrar caut en espera d'investigacions i de l'atestat , però sí que va voler deixar clar que la plataforma de la carretera d'accés als Llacs es troba en perfecte estat. " Està en bones condicions i no ha patit cap despreniment. A més, s'està fent l'evacuació de les persones que havien pujat al Parc: fins a les 11.53 hores, 1.628 persones havien accedit a través del pla de transport, i una mica més de 1.500 ha calgut evacuar-les fins a Cangas de Onís", va explicar, recalcant que, si el ferm estigués deteriorat, no haurien realitzat aquesta evacuació amb autobusos circulant per la carretera.

Solidaritat a l'hospital d'Arriondas

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Govern, va destacar una escena ocorreguda a l'hospital Grande Covían de l'Orient, a Arriondas, fins on va arribar el gruix dels ferits al sinistre de la carretera als Llacs. "Van acudir professionals de totes les especialitats, 26 voluntaris que en escoltar el que havia passat es van venir ràpidament a donar un cop de mà. La nostra més sincera enhorabona, un altre exemple més de compromís i solidaritat", va relatar.

Així mateix, va voler agrair les tasques dels serveis d'emergència, que van mobilitzar més de 100 efectius en total comptant amb Guàrdia Civil, bombers, rescatadors, sanitaris, Policia Local o personal del Parc Nacional de Picos de Europa . "Es va fer de manera exemplar, es va fer ràpid, amb una gran coordinació, són un orgull per a tots nosaltres, aquesta resposta sanitària al terreny", ha emfatitzat.

Gimena Llamedo, vicepresidenta del principat: "Tots ens vam posar en el pitjor"

La número dos del Govern del Principat va lamentar un "esdeveniment que va encongir el cor de tot Astúries fins que vam saber que no hi havia cap mort no vam poder respirar". Perquè, va subratllar posant-se a la pell dels asturians, "coneixent l'enclavament, tots ens vam posar en el pitjor dels escenaris, en què podíem estar davant d'una gran tragèdia".

Llamedo es va voler solidaritzar "amb totes les víctimes, que estaven passant uns dies de descans i gaudi a Astúries", i va garantir que " el govern d' Astúries estarà a disposició per col·laborar" en allò que sigui necessari.

Ha volcado uno de los buses que suben con turistas a ver los Lagos de Covadonga, en #Asturias. Hay varios heridos pero en principio no graves. Están esperando que suban ambulancias. La velocidad a la que suben los vehículos con la cantidad de tráfico que hay… A revisar pic.twitter.com/LyYsXTP8GO — María D. Valderrama (@mdiazvalderrama) 31 de julio de 2023

La possibilitat que hi hagués ferits i nens atrapats a l'interior del vehicle ha fet que ràpidament es mobilitzés un gran dispositiu amb dos helicòpters, ambulàncies, bombers de suport logístic i Guàrdia Civil. En principi, alguns testimonis apunten al fet que hi ha diversos ferits, tot i que no hi ha constància de morts. Les primeres informacions apunten al fet que els ferits presenten majoritàriament fractures òssies. Així i tot, estan pendents de valoració i n'hi ha de diferent consideració.

L'avís de l'accident

L'avís el va rebre el 112 Astúries entorn de les 12 hores. Una persona comunicava l'accident de circulació per bolcada d'un autobús. El vehicle pujava al famós paratge amb desenes de passatgers, molts d'ells nens. L'autobús, amb aproximadament unes 25 persones, segons la Guàrdia Civil, va bolcar per causes que s'investiguen i, segons van manifestar testimonis, va donar dues voltes de campana fins a quedar-se recolzat en un costat. L'alta possibilitat de persones atrapades va fer que es mobilitzés un primer dispositiu més ampli, amb suport logístic de bombers. No obstant això, afortunadament no van quedar passatgers atrapats i el suport tècnic de bombers per a labors d'excarceració no va ser necessari.