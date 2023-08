El futbolista costa-riqueny Jesús Alberto López Ortiz, de 29 anys, ha mort devorat per un cocodril mentre es banyava en el riu Cañas, al nord-oest de Costa Rica. Així ho han confirmat els cossos de seguretat, que encara desconeixen si el motiu de la defunció va ser per ofegament o per "la pressió que l'animal va exercir sobre el noi".

'Chucho', com era conegut entre els seus companys, militava a les files del Deportivo Río Cañas, club pertanyent a la Liga Ascenso. Segons la versió dels testimonis, el jove estava fent exercici fins que va decidir donar-se un bany i, després de saltar al riu des d'un pont, l'animal es va abraonar sobre ell. "Amb profund dolor fem públic la defunció del nostre jugador Jesús López Ortiz (Chucho), que de Déu gaudeixi. Descansa en Paz Chucho, ens unim al dolor de tota la seva família", ha comunicat el club costa-riqueny. 🇨🇷🐊 | Estremecedor: futbolista costarricense es devorado por un cocodrilo.



• Jesús Alberto López Ortiz, del Deportivo Río Cañas, perdió la vida a sus 20 años mientras se bañaba en un río. pic.twitter.com/sEqn5RfqiU — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) 3 de agosto de 2023 Imatges esgarrifoses Més tard, la Creu Roja va informar que el cocodril estava arrossegant el cos sense vida del futbolista, per la qual cosa les autoritats es van veure obligades a abatre l'animal per recuperar el cadàver. Les esgarrifoses imatges han consternat al país i al voltant de mil persones han acudit a la vetlla de Chucho. "Gràcies a tots en nom dels seus fills Derian i Eithan, gràcies a tot el país que va ajudar a aquesta família, simplement gràcies per tot", han conclòs des de l'entitat esportiva. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona