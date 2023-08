El president del Senat, Pedro Rollán, ha lamentat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigui "la mà que bressola" el PSOE. "No pot ser que un pròfug de la justícia pugui ser qui determini el pròxim president del govern", ha dit Rollán en una atenció a mitjans des de Cadis. En aquesta línia, ha retret al líder dels socialistes, Pedro Sánchez, que estigui "disposat a pagar qualsevol preu" per tal de mantenir-se a la Moncloa i l'ha acusat de ser "incapaç de respectar" el resultat del 23-J. "Ser president d'un país no consisteix a resistir a la poltrona de la Moncloa, sinó en servir i ser d'utilitat a tots els espanyols", ha etzibat Rollán.

Per la seva banda, la portaveu socialista al Senat, Eva Granados, ha reaccionat a les paraules de Rollán i en un tuit ha lamentat que el nou president de la cambra hagi "oblidat" la seva "obligada neutralitat" institucional.