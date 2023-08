L'incendi de Tenerife comença a perdre força després d'arrasar gran part de l'illa. Més de 14.000 hectàrees han estat devorades pel poder de les flames des que la nit del dimarts el foc comencés entre Arafo i Candelaria en un perímetre superior als 88 quilòmetres.

Durant l'última nit els equips d'extinció van haver d'aplacar diverses reactivacions en la zona de Birmagen, en el municipi de El Rosario, i en diferents zones de Santa Úrsula. Malgrat aquests problemes, la nit ha estat la primera tranquil·la des que es va declarar l'incendi, ja que s'han pogut realitzar tots els treballs previstos i sense sobresalts.

El focus que es troba a Güímar es manté amb més força i és l'únic punt crític en aquests moments de l'incendi. En els punts alts del municipi sembla que el foc s'ha resguardat i es manté fort i actiu, per la qual cosa tots els mitjans aeris es destinaran a aquesta zona. A la zona de Tacoronte continua havent-hi punts calents i on el foc es dispara, però els equips estan preparats i hi estan treballant. A la vall de La Orotava hi ha molts punts que es revifen i s'ha pres la decisió d'apagar-los un a un.

D'altra banda, hi ha zones que ja es troben més fredes, com en la zona de Izaña, la qual cosa permetrà que les persones autoritzades i identificades puguin accedir, com a treballadors de l'AEMET o col·lectius apicultors.

Això no ha acabat, perquè queden molts dies de lluita i treball encara que s'apaguin les flames. Aquest és el setè dia d'incendi i hem aconseguit que no hi hagi víctimes ni danys en cap infraestructura, la qual cosa consideren un triomf.

Reallotjaments

Després de la primera nit tranquil·la, ja s'estudia la tornada escalonada de les persones que han hagut de ser desallotjades de casa seva i que es troben en cases de familiars o afins o en els pavellons i albergs que s'han posat a la disposició dels afectats.

Qualitat de l'aire molt desfavorable

La qualitat de l'aire a conseqüència de l'incendi forestal que afecta des de dimarts passat a Tenerife continua sent molt desfavorable en 17 municipis de l'illa. Especialment A Los Realejos, La Orotava i Arafo.

El Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (Cecoes) 112 recorda que el fum dels incendis forestals està compost per una mescla de gasos i partícules petites que s'emeten per la combustió de la vegetació i altres materials.

En concret, la qualitat de l'aire és molt desfavorable al nord de l'illa, a més d'en Los Realejos i La Orotava, en El Sauzal, La Matanza de Acentejo, la Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha i San Juan de la Rambla.

All sud, a més de Arafo, la qualitat és molt desfavorable a Candelaria i Güímar.

Efectius nocturns

Durant la nit fins a 381 dotacions van estar cobrint l'ampli perímetre de l'incendi, que s'eleva per sobre dels 90 quilòmetres. Entre aquests efectius, 167 eren bombers urbans, a més d'un centenar de seguretat.

Amb la tornada de la llum solar ja s'hi troben treballant mitjans aeris, que arribaran fins als 22 disponibles, dels quals dos d'ells s'encarregaran de tasques de coordinació.