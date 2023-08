Vuit persones, entre les quals sis nens que es dirigien a l’escola, han quedat avui, dimarts, atrapades en un telefèric al nord del Pakistan després que es trenquessin alguns dels cables que l'aguantaven, mentre les autoritats treballen contra rellotge per evacuar-los.

«L’accident del telefèric a Khyber Pakhtunkhwa és realment alarmant. He ordenat a les autoritats del districte que garanteixin urgentment el rescat i l’evacuació segura de les vuit persones atrapades», ha informat el primer ministre interí, Anwaarul Haq Kakar, a la xarxa social X, anteriorment Twitter.

L’accident ha tingut lloc a les 08.00 hora local (02.00 GMT) quan dos cables del telefèric s’han trencat i han deixat la cabina encallada, ha informat el secretari general Mufti Gulamullah, del subdistricte d’Allai on s’ha produït l’incident, al mitjà pakistanès Dawn.

El telefèric es troba a uns 2.000 metres d’altitud, segons un document de les Autoritats de Gestió de Desastres Provincial (PDMA) al qual EFE ha tingut accés.

No obstant, diversos mitjans regionals calculen que la cabina es troba encallada a uns 275 metres sobre el terra, en una regió muntanyosa on, segons els veïns, el telefèric és l’única solució per arribar a cotes més baixes, per la qual cosa els equips de rescat han sol·licitat l’ajuda d’un helicòpter per mirar d’evacuar els atrapats.

«Dos adults juntament amb estudiants escolars (estan) encallats en un telefèric a Allai (...) En vista d’això, se sol·licita que brindi suport aeri d’helicòpters per a l’operació de rescat», prea el document de la PDMA dirigit a l’Autoritat Nacional de Gestió de Desastres (NDMA).

Les autoritats temen que el cable pugui trencar-se a causa de la pressió de l’aire provocada per l’helicòpter, davant la qual cosa els equips de rescat inspeccionen altres mètodes per rescatar els vuit afectats.

Segons ha informat per telèfon un dels adults atrapats al mitjà pakistanès GeoNews, els estudiants que viatjaven a bord del telefèric tenen entre 10 i 15 anys, i un d’ells s’ha desmaiat de la por.

A més, ha ressaltat que no tenen aigua potable ni aliments, i que la bateria d’alguns dels seus telèfons començava a esgotar-se.