La targeta vermella és un document que permet a una persona estrangera que prové d'un país en conflicte o desastre natural a romandre a Espanya mentre espera una resolució d'asil o protecció internacional.

La durada d'aquesta targeta és de sis mesos, prorrogables per períodes de sis mesos fins que l'asil sigui ferm, o en defecte d'això, fins que aquest sigui denegat, moment en el qual deixaria de tenir validesa.

La targeta, tot i no ser un permís de residència ni treball, sí que permet poder treballar al cap de sis mesos de tenir-la, així com de realitzar uns altres tràmits necessaris en el dia a dia com obrir un compte bancari o matricular-se en un centre educatiu, entre altres.

Per a sol·licitar la targeta vermella, cal seguir uns passos:

Demanar cita en una oficina d'estrangeria.

Presentar-se el dia concertat amb la següent documentació: passaport , certificat d' antecedents penals i model de sol·licitud EX-10.

, certificat d' i model de sol·licitud EX-10. Passar una entrevista on se li demanarà a l'estranger informació de quina és la seva situació i els motius de la seva petició.

En el termini d'uns trenta dies, l'organisme competent ha d'admetre a tràmit o no l'expedient.

Cal tenir en compte que des del moment en què s'entra a Espanya i mentre s'espera la resolució (tràmit que pot arribar a trigar fins a dos anys en la majoria dels casos), no es pot viatjar fora del país.