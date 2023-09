El gironí Lamuà (PSC) usa el català per enviar Vox al bar del Congrés El diputat socialista troba a faltar l'euskera del portaveu del PP, Borja Sémper, i lamenta que "el seu plurilingüisme li va durar només una sessió" Afirma que amb la reglamentació de les llengües territorials ja no es poden aprofitar per "confrontar i dividir l'hemicicle"