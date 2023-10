El rei Felip VI ha proposat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, la celebració d'un debat d'investidura Pedro Sánchez com a candidat. Armengol establirà la data d'aquest debat un cop parli amb el líder del PSOE, que compareixerà en breu a la Moncloa per anunciar la seva disposició de teixir l'acord per fer possible el nou govern. De moment, Sánchez disposa dels 121 diputats del PSOE, els 31 de Sumar –malgrat que Yolanda Díaz va apuntar ahir que encara estan "lluny de l'acord"- i els 6 de Bildu, que va donar per feta l'entesa. Li falten per lligar els suports d'ERC (7), Junts (7), PNB (5), BNG (1) i, per últim, Coalició Canària (1), que podria donar-li suport malgrat que també va votar a favor de la investidura de Feijóo.

L'encàrrec de Felip VI a Sánchez arriba dos mesos i mig després de les eleccions del 23-J i un cop ha fracassat l'opció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després d'una ronda de contactes infructuosos i d'apel·lar fins i tot als diputats del PSOE, es va quedar amb els mateixos 172 vots que tenia l'endemà dels comicis.

De moment, encara no hi ha una data fixada per a la investidura de Sánchez, tot i que el termini per a acaba el 27 de novembre, en què –si no hi ha president- es convocaran automàticament eleccions pel 14 de gener. L'objectiu prioritari del PSOE és assegurar que sigui quan sigui la investidura Sánchez obté els vots i no s'ha de repetir el procés.

Objectiu: 179 vots

De moment, Sánchez té 171 vots en contra (PP, Vox i UPN). El PSOE treballa per aconseguir els 179 vots que sumen la resta de formacions (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC), tres per sobre la majoria absoluta (176), o bé, en segona volta, sumar més vots a favor que en contra, és a dir, un mínim de 172.

La via canària

Aquest escenari es produiria, per exemple, si Coalició Canària fes un vot favorable a la investidura i Junts o ERC, l'un o l'altre, optessin per una abstenció. Sánchez tindria 172 vots a favor, 171 en contra i set abstencions, i quedaria investit. Aquest dilluns la diputada de CC Cristina Valero no va descartar un acord.

L'amnistia a l'eix de l'acord

Els socialistes espanyols mantenen des de fa setmanes negociacions obertes amb ERC i Junts de cara a la investidura amb l'amnistia com a base per a un acord. Malgrat que Sánchez no ha parlat explícitament d'aquesta opció, ha afirmat de manera recorrent que la seva actuació serà "coherent" amb la seva aposta per la "convivència" a Catalunya mitjançant els indults.

La possible amnistia ha generat dures crítiques al líder del PSOE per part del PP i també per històrics del PSOE com Alfonso Guerra o Felipe González, però Sánchez també ha rebut l'aval explícit del seu partit mitjançant un manifest signat aquest cap de setmana per tots els secretaris provincials socialistes.

PNB, Bildu i Sumar

El PSOE també té obert el flanc amb PNB i Sumar. Els nacionalistes bascos van comunicar a Felip VI que encara no estan en condicions de donar suport a la investidura i esperaran a que avanci la negociació per fixar posició. Bildu ja va dir que no posaria "línies vermelles" però reclama que l'executiu impulsi una agenda "plurinacional i profundament social".

També la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va advertir que la seva plataforma i el PSOE encara "estan lluny" d'un acord. Segons Díaz, més enllà de l'agenda territorial, l'executiu ha d'activar una agenda social que passa per una reducció de la jornada laboral i un increment del salari mínim interprofessional, entre altres.