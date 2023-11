Després de l'anunci de l'acord d'investidura entre el PSOE i Junts, Santos Cerdán ha comparegut en roda de premsa per explicar i valorar l'acord amb la formació catalana. El secretari d'organització del PSOE ha confirmat l'entesa, remarcant que significa una "oportunitat històrica de resoldre el conflicte català des de la política". Cerdán també ha remarcat que no es tracta només d'un pacte d'investidura, sinó de legislatura, deixant clar que l'entesa amb Junts va més enllà de facilitar que Pedro Sánchez sigui president del govern.

Sense donar detalls de la llei d'investidura, el socialista ha volgut posar en valor el pacte per a poder donar estabilitat a Espanya i tancar un conflicte que porta "6 anys sense resoldre's". Ha afirmat que els dos partits han actuat "amb generositat" i des de "profundes divergències" per a "obrir una nova etapa històrica" per a trobar una "solució negociada". En referència a les discrepàncies, ha fet esment al reconeixement de Catalunya com a nació. "Ha estat un dels debats importants, però és un dels temes que hem de seguir parlant a la taula de treball", ha afegit.

L'aval de la resta de grups

El document de la llei d'amnistia pactat entre les dues formacions s'haurà de validar per la resta de grups que el signaran, i que serà en aquell moment quan es faran públics. Ha afirmat que és una llei ben treballada per intentar superar el tràmit del Tribunal Constitucional, on la portaran Vox i el PP.

Dels pocs detalls que ha explicat, Cerdán ha emmarcat els casos que cobrirà, que aniran des del 2012 fins al 2023, i que els jutges seran els que determinin quins casos de 'lawfare' podran acollir-s'hi.