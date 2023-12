Els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez reprendran les negociacions aquest dijous, amb una reunió a les 12 hores al Palau de la Generalitat. Els caps del Govern i de la Moncloa se citaran per primera vegada en la nova legislatura espanyola, després que Sánchez hagi tornat a ser escollit president. Ara, amb la llei d'amnistia ja encarrilada al Congrés, damunt la taula de la negociació hi ha la proposta catalana d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. Així com la reforma del finançament i la fi del dèficit fiscal, que ERC reivindica com a prioritat des de la campanya del 23-J. Tant a Palau com a Moncloa coincideixen en emmarcar la trobada com a "institucional". La Generalitat afegeix que serà "de treball i de feina".

La data de la reunió entre Aragonès i Sánchez es va conèixer durant el viatge institucional del president del Govern a Corea. Entre les qüestions que hi haurà sobre la taula s'hi troba la resolució del conflicte polític entre l'Estat i Catalunya, com ja és habitual. Tot i això, per a Aragonès també és important tractar amb la Moncloa les carpetes sectorials, amb el traspàs de Rodalies i el finançament català com a eixos centrals. De fet, aquestes qüestions ja van formar part del pacte entre republicans i socialistes que es va segellar fa mes i mig. Entre els compromisos hi ha l'amnistia en l'àmbit del conflicte polític; el traspàs integral de Rodalies en matèria d'infraestructures -primer amb la constitució d'una empresa participada per Generalitat-Estat. I, en l'apartat de finançament, s'hi va acordar condonar a Catalunya el 20% del FLA. PSOE i ERC tanquen un acord per al traspàs "integral" de Rodalies El líder del PSC i cap de l'oposició al Parlament, Salvador Illa, va demanar dimarts a la nit una millora en el finançament de Catalunya que no tingui "privilegis" en relació a altres Comunitats Autònomes, però que respongui a les seves "necessitats". "Si se n'hi vol dir singular, que se n'hi digui", va afirmar en una entrevista a TV3. Taula de diàleg Un altre acord que es va incloure al paquet de pactes per a la investidura va ser la voluntat de totes dues parts de mantenir la taula de diàleg, ara en una "segona fase" de la negociació. Tot i això, aquesta taula, de moment, segueix sense tenir data fixada. De fet, de moment no hi ha tancades ni les delegacions de les dues parts, ja que Sánchez, per la seva banda, acaba de configurar un nou govern i Aragonès, per la seva part, ha tornat a convidar Junts i la CUP a formar part de la delegació catalana -de moment sense èxit. Fins al moment, hi ha hagut tres reunions de la taula de diàleg. La primera va ser amb Quim Torra com a president el 26 de febrer del 2020, a les portes de la pandèmia. La segona reunió no va ser fins el maig del 2021, en aquest cas amb Aragonès ja a la presidència. La tercera i última reunió va ser a finals de juliol del 2022. Un any i mig després L'última reunió entre Aragonès i Sánchez va tenir lloc el 15 de juliol de 2022 a la Moncloa, ara fa un any i mig. Aquella cita va servir per reprendre el diàleg entre el Govern i l'executiu espanyol, 10 mesos després de l'última reunió de la taula. També va ser la primera trobada cordial entre els dos presidents després del 'Catalangate'. Aragonès i Sánchez van acordar, en aquella reunió del juliol -d'una hora i 45 minuts-, que la pròxima reunió de la taula de diàleg i negociació entre els dos governs -i sense els presidents- se celebraria l'última setmana del mes a Madrid. Es tractava de la tercera reunió de la taula de diàleg -la segona amb Aragonès com a president-, i arribaria a finals de juliol, 10 mesos després de l'última -el 15 de setembre de 2021 a Barcelona. En acabar la cita entre presidents, Aragonès va situar la negociació amb l'Estat en els "primers passos". El cap del Govern va recordar aleshores que "l'arrel del conflicte" era l'autodeterminació. I va mostrar "confiança" que la taula de diàleg serviria per aportar "els primers acords parcials" per revertir la judicialització. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, va afirmar en la seva roda de premsa posterior que els presidents no havien abordat la "repressió", ni la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió. Tot i això, la negociació entre la Generalitat i la Moncloa culminaria, 4 mesos després, amb la reforma del Codi Penal per modificar el delicte de rebel·lió i eliminar-ne el de sedició. Encara més enrere, l'última reunió entre Aragonès i Sánchez al Palau de la Generalitat va ser el 15 de setembre de 2021, ja fa més de dos anys. Els darrers mesos els dos presidents han coincidit en altres actes i esdeveniments, com el Mobile World Congress o la cimera hispano-francesa que es va celebrar a Barcelona, a la qual també va assistir el president, Emmanuel Macron. La negociació i les relacions entre Aragonès i Sánchez, i entre els governs català i espanyol viuran aquest dijous un nou capítol. Els dos executius esperen que se n'escriguin uns quants més, ja que reconeixen que els respectius presidents i governs necessiten estabilitat per tirar endavant els seus mandats.