El tradicional raïm de nit de Cap d'Any arriba aquest 2023 amb menor producció i fins a un 20% més car que l'any passat, a un preu mitjà de 3,54 euros el quilo, mentre que en les mateixes dates de 2022 es trobaven a 2,29 euros i, en 2021, de 2,51, segons les dades de Mercamadrid. La varietat de raïm Aledo, molt popular aquests dies, ha fins i tot duplicat el seu preu respecte a fa 12 mesos, segons ha explicat la directora comercial i de màrqueting de l'empresa alacantina Uvasdoce, Miriam Cutillas.

Una anàlisi feta per l'organització de consumidors Facua ha revelat que el preu del raïm en supermercats i hipermercats s'ha incrementat fins a un 227% en els últims dos mesos. Amb tot, el raïm són un d'aquests productes "que, per molt cars que vagin, tenen moments de consum gairebé obligat, concretament en nit de Cap d'Any. Per molt cares que vagin, la gent les comprarà tant sí com no... El que passa llavors és que tal vegada es deixen de comprar la resta de dies de l'any", assenyala Pedro Aznar, professor del departament d'Economia, Finances i Comptabilitat d'Esade.

Arriba més producte del Perú

Les vendes de raïm aquesta última setmana de l'any, s'incrementen fins a un 50% respecte a una setmana normal, a pesar que el seu consum s'ha desestacionalitzat i se sol consumir durant qualsevol moment de l'any. "A Espanya no queda pràcticament raïm", ha confirmat el president de l'Associació de Productors Exportadors de Fruites, Raïm de taula i Altres Productes Agraris (Apoexpa), Joaquín Gómez, que ha sostingut que els efectes adversos del clima i la situació relacionada amb la "logística dels vaixells a escala mundial" ha provocat que actualment hi hagi menys oferta de raïm que en altres anys.

Per exemple, a Vinalopó (Alacant), els productors de raïm de taula empaquetat han tingut enguany una collita inferior a la de 2022, entre un 10% i un 25%, segons la varietat i la zona. La directora de la Denominació d'Origen Raïm de taula Embossat del Vinalopó, Beatriz Rocamora, ha assenyalat que aquest minvament ha fet que durant aquesta temporada s'hagin recollit 36 milions de quilos, la meitat d'ells d'Aledo, el tradicional raïm de nit de Cap d'Any.

Davant aquesta situació, la distribuïdora Uvasdoce relata que estan adquirint un major volum de raïm d'importació del Perú, però, així i tot, aquest Cap d'Any estan tenint problemes per a servir les comandes a causa del descens del volum.

El raïm sense llavor triomfa

Per a acomiadar l'any amb les campanades, els consumidors prefereixen la comoditat del raïm sense llavors. En total, el 70% dels consumidors opten per aquesta mena de producte, segons les dades que maneja el president de l'associació de productors, encara que en l'Associació d'Empresaris Majoristes del Mercat Central de Fruites de Madrid (Asomafrut) aclareixen que el raïm Aledo "continua sent la preferida".

En el cas de les empreses especialitzades en raïm per a nit de Cap d'Any, la responsable d'Uvasdoce ha xifrat en unes 700.000 unitats de 12 raïms les que vendran només per a l'última nit de l'any. Malgrat aquest increment dels preus, la demanda que s'estan trobant fins a la data en l'empresa alacantina és "molt alta", ja que, amb llavors o sense, a granel o en lots especials, els espanyols transitaran entre el 2023 i el 2024 amb el 12 tradicional raïm.