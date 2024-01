El primer premi del sorteig extraordinari de la loteria del Nen, celebrat aquest dissabte i dotat amb 2 milions d'euros per sèrie, ha estat per al 94.974, venut en part a la província de Girona, a Anglès, La Jonquera i Porqueres. També ha portat sort a Mataró, Sabadell, Montgat, Corbera de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. De fet, el primer premi ha estat molt repartit i a la resta d'Espanya ha caigut en localitats com Múrcia, Biscaia, Las Palmas, Madrid, Alacant, Alcoi, San Lorenzo del Escorial, Valladolid i Badajoz. Cada dècim està premiat amb 200.000 euros (10.000 per euro jugat), dels quals 168.000 són pel guanyador i 32.000 se'ls queda Hisenda.

Porqueres L'administració de loteria número 1 de Porqueres, coneguda com El Gall de la Sort, ha venut un dècim per internet del primer premi de la loteria del Nen. La propietària d'El Gall de la Sort, Anna Ballester, explica que «estem molt contents i en ratxa, perquè acabem de repartir 200.000 euros amb un sol dècim a la loteria del Nen i fa poc vam donar el cinquè premi de Nadal a gent molt coneguda i afí a l’administració». A part, afegeix que «hi ha més de 12.000 punts de venda a tot l’Estat i que ens toqui a Porqueres vol dir que estem de sort». L'administració de Porqueres desconeix qui ha sigut la persona afortunada i explica que van vendre el dècim a través d'internet. I és que El Gall de la Sort ja va vendre tres dècims del cinquè d'un cinquè premi (el nombre 45.353) de la loteria de Nadal, agraciats amb 6.000 euros per dècim. A més, el 1996 també va vendre el primer premi de la loteria del Nen. Des que es va fundar el 1986 també ha repartit diferents premis. El més gran, el 2012, quan un agraciat va encertar sis nombres de la Primitiva i es va emportar 2,2 milions d'euros. A part, ha venut premis de la Bonoloto o de la Loteria Nacional. La propietària de l'administració de Porqueres on han venut un dècim del 1r premi: "És una emoció molt grossa" La Jonquera A la Jonquera també s'ha venut un dècim a través de la màquina de la terminal de loteries que es troba a l'àrea de servei del carrer Bassegoda. Les responsables del local han explicat que en ser una àrea de pas no saben qui ha estat la persona premiada ni quan es va vendre, ja que es va fer a través de la màquina i no va ser una compra física. És la primera vegada que venen un primer premi del Nen, tot i que anteriorment ja havien venut altres premis. El més gran, un de 80.000 euros de la Bonoloto. Anglès A la localitat selvatana d'Anglès també s'ha repartit el primer premi de la loteria del Nen, concretament a l'administració de loteria número 1, La Bruixeta del Trèbol, situat al carrer de la Indústria. Els responsables han explicat a Diari de Girona que el dècim guanyador l'han repartit gràcies a un intercanvi amb una administració de loteria gallega: "La meva dona és de Galícia i vam intercanviar 200 números amb una administració d'allà i un d'aquests números ha sigut el guanyador", han explicat eufòrics des de La Bruixeta del Trèbol. D'altra banda, també han recordat que no és el primer cop que reparteixen un premi. L'any 2020 van repartir el tercer premi de la Grossa de Nadal. L'administració d'Anglès on han repartit el 1r premi: "Vam intercanviar 200 números amb una administració gallega i un d'aquests ha sigut el guanyador" Altres premis El segon premi ha estat per al 89.634, venut íntegrament a Móstoles. Aquest premi està dotat amb 750.000 euros la sèrie. El 57.033 ha estat el tercer premi del Nen d'aquest 2024. Molt repartit, com el primer, ha deixat 250.000 euros per sèrie en ciutats com Madrid, Sevilla, Oviedo, Alacant i Badajoz. A Catalunya, ha tocat a Tàrrega, Montgat, Terrassa i Cornellà de Llobregat. Quant al reintegrament de 20 euros és per als números acabats en 4, en 1 i en 9.