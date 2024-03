L'atemptat de Moscou deixa ja més de 130 víctimes mortals i Putin promet "venjança"

L'atemptat terrorista de Moscou deixa ja més de 130 víctimes mortals –en una xifra que es preveu que augmentarà- i el president Vladímir Putin ha promès "venjança". "Rússia identificarà i castigarà a tots els qui han preparat l'atac. Als terroristes, assassins i bèsties, que no tenen ni poden tenir nacionalitat, els espera un destí funest: venjança i oblit. No tenen futur", ha clamat Putin en un breu missatge televisat. Estat Islàmic ha reivindicat l'assalt a la sala de concerts i centre comercial Crocus City Hall, al nord-oest de la capital russa, i el Kremlin ha detingut 11 persones relacionades amb l'atemptat terrorista, quatre de les quals directament implicades en l'assalt.

En el seu discurs, el president rus ha obviat l'autoria d'Estat Islàmic i ha apuntat directament contra Ucraïna. "Els terroristes han intentat escapar cap a Ucraïna. Estaven preparats per ser traslladats dins de territori ucraïnès. Tots els nostres investigadors estan treballant per trobar els ideòlegs d'aquest atac, els qui han ofert transport, els qui han donat armes", ha avisat Putin. Per la seva banda, diferents fonts del govern de Kíiv han negat qualsevol relació amb l'atemptat terrorista i han acusat el líder rus de voler manipular la massacre per reforçar la seva invasió d'Ucraïna.

Terroristes irrompen al Crocus City Hall i disparen indiscriminadament

Entre tres i cinc terroristes emmascarats van irrompre ahir divendres a la tarda al Crocus City Hall, van disparar indiscriminadament contra els assistents i van incendiar l'equipament. L'assalt es va produir en els prolegòmens d'un concert del grup de rock Piknik. "S'ha produït una tragèdia d'una magnitud que encara no podem avaluar. Estem seguint les notícies i esperant informació oficial. Els músics i la direcció estem vius i fora de perill", ha confirmat la formació a través d'Instagram. "Tot l'equip de Piknik expressa el seu condol als familiars i amics de les víctimes. Resem per la recuperació dels ferits. Estem profundament commocionats per aquesta terrible tragèdia", ha reblat el grup musical a la seva web.

Les condolences per l'atemptat s'han multiplicat a la comunitat internacional, entre les quals la de l'ambaixada dels Estats Units a Moscou, la UE i Espanya. "Consternats per les notícies que arriben des de Rússia. La nostra solidaritat amb les víctimes, les seves famílies i amb el poble rus. Espanya condemna qualsevol forma de violència", ha manifestat el Ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació a X. "La UE està commocionada i consternada per les informacions d'un atac terrorista al Crocus City Hall de Moscou. La UE condemna qualsevol atac contra civils. Els nostres pensaments estan amb tots els ciutadans russos afectats per l'atac", ha afegit el portaveu del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE), Peter Stano.