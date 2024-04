La UE es prepara per ampliar les sancions a l'Iran per l'atac contra Israel

La Unió Europea (UE) iniciarà els treballs per ampliar les sancions a l'Iran per l'atac contra Israel. Així ho ha afirmat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, després de la reunió per videoconferència amb els titulars europeus d'Exteriors, una trobada en què els representants "d'alguns" estats membre han demanat ampliar les mesures restrictives contra Teheran. D'altra banda, Borrell ha dit que els 27 han expressat una "forta condemna" a l'atac iranià amb míssils i drons contra Israel i ha demanat "contenció" al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en la resposta a l'atac. "La resposta no ha de portar a un increment bèl·lic", ha avisat Borrell.

Davant la petició d'alguns titulars d'Exteriors d'ampliar les sancions contra l'Iran, el cap de la diplomàcia europea ha assegurat que encarregarà començar els treballs per a l'ampliació de les sancions perquè aquestes es puguin debatre en la reunió de ministres que se celebrarà dilluns a Luxemburg.