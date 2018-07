L'Espanyol presenta Borja Iglesias i se'n va a la Garrotxa

El davanter Borja Iglesias va ser presentat ahir com nou futbolista de l'Espanyol, assegurant que no serà «el nou Gerard Moreno (màxim golejador la temporada passada) sinó per ser Borja Iglesias i fer-ho tan bé com es pugui». El futbolista, de 25 anys, ve del Saragossa i només ha jugat dotze minuts a la màxima categoria. Ho va fer amb el Celta en la campanya 2014-15. La Primera Divisió, però, no l'espanta. És tot un repte per a l'atacant que va brillar amb el conjunt aragonès marcant 22 gols en 39 partits de lliga el curs passat a Segona.

Al vespre, Borja Iglesias ja era un dels integrants de l'expedició espanyolista que va quedar concentrada a la Garrotxa, a l'hotel Vall d'en Bas de Joanetes. L'equip de Rubi ha escollit aquest destí per fer-hi la primera part de la pretemporada.