Aposta jove de l'Uni

La temporada vinent, l'Spar Citylift Girona comptarà amb la plantilla més completa de la seva història. No hi ha comparació possible. L'arribada de Laia Palau o Shay Murphy, a més de les de Bea Sánchez, Hampton i Reisingerova, han aixecat el nivell de l'equip que el curs passat va ser subcampió de lliga i va posar contra les cordes a l'Eurocup el després campió, Galatasaray. Els fitxatges i el retorn d'Helena Oma completen una plantilla en la qual continuen tres peces clau: Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch. Entre renovacions i cares noves, l'Uni té nou jugadores professionals d'alt nivell amb una plantilla que, per exemple, és indiscutiblement més potent que la que tenia quan es va proclamar campió de lliga el 2015. Aquell 23 d'abril, contra l'Avenida a Fontajau, Roberto Íñiguez, va fer jugar el seu cinc titular: Noemí Jordana (36 minuts), Brittany Chambers (30), Ify Ibekwe (37), Vita Kuktiene (30) i Vanessa Gidden (34); i tres jugadores de rotació: Elia Babkina, que havia arribat a mitja temporada (16), Jael Freixanet (8) i Anna Carbó (8). A la banqueta també hi havia Eva Bou, Èlia Ros, Anna Jodar i Iho López que no varen jugar. Una plantilla històrica que, però, no arriba al nivell de la que ha reunit el club per a la propera temporada.

Un equip pensat per competir contra l'Avenida en Lliga i Copa, a més d'arribar el més lluny possible a l'Eurocup, però que, per molt que compti ara amb jugadores del currículum de Laia Palau i Núria Martínez, no vol abandonar l'aspiració de ser una porta d'entrada al bàsquet d'elit per a les joves jugadores gironines. Així, acompanyant al grup de nou professionals, Eric Surís comptarà amb un grup de jugadores de la base del club, un projecte conjunt del GEiEG i l'Uni, per completar els entrenaments i també els partits tant de lliga com d'Eurocup. Noms com Aina Martín, Laia Moya, Fatou Cissé, Júlia Soler o Núria Bagaria estaran al costat de Laia Palau, Núria Martínez i companyia.

Aina Martín encapçala la llista perquè, de fet, l'alera de Vidreres, 18 anys fet el passat gener, serà la desena jugadora de la plantilla i està immersa plenament en la dinàmica del primer equip tot i que tindrà fitxa del GEiEG de Copa Catalunya. Martín assumirà un paper semblant al que l'any passat tenia Laura Roig, que no continuarà al primer equip, però té molta menys experiència que l'escorta gironina atès que aquest és el seu primer any de sènior després de destacar la temporada passada al júnior del GEiEG Uni que, amb Eloy Acedo i Faust Moreno d'entrenadors, va jugar el Campionat d'Espanya de la categoria a Huelva.

Aina Martín serà l'única de les joves que estarà plenament integrada a la dinàmica del primer equip, anant convocada a tots els partits tant a Fontajau com a fora en lliga com en competició europea, però Surís també compta per a entrenaments i partits amb tres de les companyes de Martín al junior que va jugar l'estatal. Tres jugadores que, nascudes l'any 2001, encara continuaran sent júniors aquesta temporada amb el GEiEG Uni. Aquí destaca el nom de Laia Moya. La pivot de Roses està concentrada aquests dies amb la selecció espanyola sub-17 per disputar el mundial de la categoria a Bielorússia. En els darrers partits de preparació, aquesta setmana en un torneig a Itàlia, Moya ha comptat amb bastants minuts per part del seleccionador espanyol sub-17 que és l'extècnic de l'Uni i de l'Avenida, Miguel Ángel Ortega. L'alera de Banyoles Júlia Soler no serà a Minsk disputant el Mundial sub-17, perquè va quedar fora de la llista definitiva en un dels darrers talls. Soler, però, sí que combinarà la temporada vinent el júnior del GEiEG Uni amb els entrenaments del primer de l'Spar Citylift Girona. Soler farà els 17 anys aquest estiu. La tercera júnior que s'entrenarà amb el primer és la pivot Fatou Cissé. Nascuda a Dakar, Cissé fa tres temporades que és al club i encara li queda un any de júnior.

Finalment, la base gironina del GEiEG de Copa Catalunya, Núria Bagaria, s'entrenarà amb el primer equip i estarà inscrita a l'Eurocup. La temporada passada, Bagaria ja va tenir alguns minuts a Lliga Femenina i també va ser a la Copa de Saragossa.