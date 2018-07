Fontàs podria deixar el Celta per jugar al Colorado Rapid americà

El banyolí Andreu Fontàs és a punt de deixar de ser jugador del Celta. El nou entrenador de l'equip gallec, Antonio Mohamed, ahir ja va deixar-lo fora de la convocatòria del partit amistós de pretemporada amb el Braga portuguès. Tampoc hi va ser contra el Còrdova. Després que el club decidís passar per alt la seva absència, tot apunta que Fontàs estaria negociant la rescissió del seu contracte per posar rumb cap als Estats Units.

«M'agradaria passar una temporada als Estats Units. Poder passar-hi molts dies i també, per què no, jugar en una lliga que cada vegada va a més», va declarar temps enrere el futbolista en una entrevista a CeltaMedia. L'ex del Barça ha estat l'únic jugador del primer equip que ha fet la pretemporada des del començament i no ha estat seleccionat per Mohamed. Segons mitjans gallecs, això no vol dir que el tècnic hagi deixat de comptar amb ell sinó que es tracta d'una decisió pactada amb el Celta i Mohamed perquè la seva sortida podria fer-se oficial durant la setmana vinent.