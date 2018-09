El Banyoles comença la lliga golejant

El partit va estar marcat per la forta calor, que va fer minvar l'encert dels dos equips i que van arribar al tram final molt cansants. A la primera meitat es va veure un partit molt igualat, amb una bona ocasió per cada equip. A la represa el Rubí va fer un pas endavant, obligant a Blanquera a realitzar dues bones intervencions. Litus va tenir la millor ocasió pels selvatans, després de culminar amb un xut des de fora una bona jugada coral.

Gran victòria del Girona C per començar la temporada davant d'un bon rival. Els gironins ja van avisar la setmana passada després de fer-se amb el títol de la Copa Catalunya amateur i amb paraules del tècnic Àxel Vizuete «estem molt il·lusionats amb la confecció d'una plantilla preparada pel màxim», tot i recordar que «s'ha d'anar pas a pas». El triomf va estar fonamentat amb la pressió exercida pels blanc-i-vermells, amb un Maritala decisiu, sent protagonista amb una assistència i un gol.

Derrota per la mínima de la Jonquera a domicili al camp del Tona. Va ser un partit marcat per la manca d'encert dels fronterers. Els primers minuts van ser de tempteig. En el 22, Pol va batre Manzano per obrir la llauna. Els locals tenien el control del partit. A partir d'aquí la Jonquera va intentar reaccionar i en el tram final de la primera meitat, va gaudir d'una triple ocasió molt clara per igualar el marcador, però sense fortuna. A la represa, els visitants van portar el pes del partit encara que la falta de punteria va permetre al conjunt tonenc sumar els primers tres punts de la temporada.

Victòria magistral del Banyoles davant l'Argentona (5-2). La primera meitat va ser de domini altern on Bonaventura va estrenar el marcador en el minut 6. En una falta lateral, els visitants van igualar el marcador. Poc després del gol, Casanova va fer una gran acció individual que va desequilibrar la defensa rival. Ell mateix, va ampliar distàncies en el marcador en el minut 30. A la represa, el Banyoles va humiliar sense pietat.

Empat agredolç del Lloret en la visita del camp del Sant Joan de Montcada. Es va veure un matx molt intens i travat amb molt poques oportunitats per ambdós equips. La primera ocasió del duel dels visitants va ser el penal transformat pel davanter Peke. A la segona meitat, els lloretencs van saber defensar-se de les embastides locals fins a les acaballes de partit. En el minut 88, Mesa va rematar una centrada lateral per situar les taules en el marcador. En el temps de descompte, el Lloret va desaprofitar una clara ocasió per desigualar la balança.