El Lloret goleja, mentre que el Llagostera B i el Banyoles no se'n surten

El filial del Llagostera no aixeca cap després de la derrota contra el Sant Cugat, i va tornar a perdre 4-1 davant del Vic. Tot i avançar-se molt aviat al marcador, els gironins van relaxar-se fins al punt d'arribar al descans amb quatre gols en contra.

El Banyoles ahir va perdre per la mínima contra el Can Vidalet, que va marcar molt aviat el gol de la victòria. Els d'Adam Fontes no van aconseguir moure el marcador, malgrat disposar d'ocasions.



L'equip d'Albert Batllosera va generar molt bones sensacions ahir golejant 4-0 al Tona en la seva estrena al Municipal de Lloret de Mar.