La maduresa d'Oriol Paulí: selecció i Eurolliga

El gironí Oriol Paulí estava tot just començant la pretemporada amb l'Herbalife Gran Canària, en la que serà la seva cinquena temporada a les illes i la primera amb l'equip disputant l'Eurolliga, quan la convocatòria de Sergio Scariolo, «sempre ha demostrat que confia en mi», l'ha portat cap a Guadalajara, on la selecció espanyola absoluta, sense estrelles NBA però amb algunes peces d'equips d'Eurolliga com, per exemple, ell mateix, Sergio Rodríguez (CSKA) o Pierre Oriola (Barça), preparen dos partits que poden deixar Espanya classificada per al proper mundial. Divendres vinent a Kíev contra Ucraïna i el dilluns següent a Madrid davant Letònia.

«És una situació una mica difícil, perquè estem en plena pretemporada amb els equips encara formant-se i no és fàcil per als clubs haver de deixar els jugadors, però al final és positiu per als jugadors poder estar aquí jugant dos parits d'alt nivell ajudant la selecció a classificar-se per al Mundial», explicava ahir a la tarda des de Guadalajara just abans de començar l'entrenament de la tarda. La històrica classificació del Gran Canària per jugar l'Eurolliga farà que, en principi, Paulí no pugui participar en més finestres FIBA aquesta temporada. Però això no ha fet dubtar Scariolo. «Em va trucar per dir-me que comptava amb mi i el club també ha fet tot el possible perquè pogués venir a jugar dos partits que seran complicats, són dos rivals que també s'hi estan jugant molt, però que si els guanyem, faríem que la classificació fos gairebé matemàtica», explicava un Paulí que, com gran part de la resta de jugadors que han disputat aquesta fase de classificació, és conscient que, en el moment que arribi el Mundial, la presència de jugadors NBA i habituals de l'Eurolliga, els poden deixar fora de la gran cita. «No hi pensem, quan estem en aquestes concentracions intentem ajudar el màxim i no pensem si després anirem al Mundial o no», assegurava un Oriol Paulí que, aquest estiu, ha renovat per dos anys amb l'Herbalife Gran Canaria coincidint amb l'estrena del club a l'Eurolliga.

Oriol Paulí es manté en els plans de Sergio Scariolo just a l'inici d'una temporada que serà important per a l'aler gironí perquè s'estrenarà a l'Eurolliga amb un Gran Canària, que estrena tècnic: Salva Maldonado. «Totes les temporades són importants, però està clar que aquesta és especial perquè debutem a l'Eurolliga, que és una competició de molt nivell i que ens exigirà el millor de nosaltres mateixos, tot i que no podem oblidar ni deixar de banda la Lliga, que és la competició que ens ha permès jugar l'Eurolliga», que, després d'estar el curs passat dos mesos i mig fora de les pistes després de lesionar-se en un entrenament, té «ganes de jugar tots els partits possibles» en una temporada històrica per al club de Las Palmas, on «em sento molt bé, la gent sempre m'ha fet sentir com un canari i espero que pugui estar-hi molts anys més jugant al Gran Canària i vivint a Las Palmas».

Un estiu entre Girona i Platja d'Aro ha permès a Oriol Paulí seguir més de prop el projecte de Marc Gasol amb el Bàsquet Girona per recuperar aquell bàsquet professional masculí a la ciutat que ell va viure com a aficionat quan era un nen. «El que està fent en Marc (Gasol) és molt positiu per a Girona, fa les coses a poc a poc però molt ben fetes, i espero que es pugui tornar a viure a la ciutat bàsquet d'alt nivell».