El Peralada vol ser protagonista en un magnífic escenari

El Peralada-Girona B necessita un impuls per sortir de la part baixa de la classificació, tot i que a hores d'ara compta amb un partit menys que la resta d'equips juntament amb el Mestalla. Els alt-empordanesos tenen avui una nova oportunitat a Alacant davant tot un Hèrcules, que farà el necessari per mantenir-se en la zona de promoció d'ascens. No ho tindran fàcil, però aniran a totes per endur-se els tres punts fora de casa. «Tenim il·lusió i ganes de fer un bon partit, el context ens afavoreix. Ens sentim còmodes en aquest tipus de partits amb camps de grans dimensions», explica l'entrenador. Com més els agrada, de moment. A punt de deixar enrere el 2018, els nois de Chicho Pèlach encara no han celebrat cap victòria al municipal en tot el que porten de temporada. Només n'han tingut dues contra el Badalona (0-1) i el Terol (0-1), a banda dels set empats i les cinc derrotes que el situen cuer de Segona B igualat a punts (13) amb el Castelló, el rival de la propera jornada.

Els xampanyers visiten l'Hèrcules després de perdre la setmana passada davant del líder Lleida (1-2), en un partit on la bona actitud de la segona part els va fer créixer fins al punt de poder sorprendre els rivals. Per avui al José Rico Pérez, Chicho només recupera Paik, que ja s'ha recuperat de la seva lesió. El compromís del Girona a Bilbao i les baixes que arrossega l'equip impliquen que Eusebio s'hagi reservat Valery, José Suárez i Èric Montes, que s'havia de reincorporar després de dues jornades sancionat. Per tant, no han viatjat amb l'equip blanc-i-verd fins a Alacant, com tampoc ho ha fet el lesionat Santi Bueno.

Tret d'aquests contratemps, Chicho està convençut que els seus «sortiran a ser protagonistes i seran valents davant d'un dels equips històrics amb més entitat». «Ho farem bé, serem valents i competirem per aconseguir els tres punts necessaris per agafar oxigen», sentencia.