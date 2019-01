L'Uni recollirà fons entre els aficionats per pagar una multa del Comitè de Competició

L'Spar Citylift Girona ha rebut una sanció de 300 euros del Comitè Nacional de Competició de la Liga Dia, segons ha revelat aquest matí el club. El motiu d'aquest càstig és que el Comitè entèn que a Fontajau les antigues línies de triple en la distància de 6,25 metres, ara a l'alçada de 6,75 metres, es confonen.

Segons ha explicat l'Uni, des del canvi de normativa en els tirs de tres punts efectuada l'any 2010, el parquet de Fontajau es va veure modificat: les línies blanques van quedar obsoletes i es van tapar amb una pintura molt semblant a la del parquet. D'altra banda, es van pintar les noves línies de forma immediata i mai s'hi havia produït cap problema.

El Comitè de Competició ha actuat després de revisar les imatges del partit corresponent a la 10a jornada de Liga Dia entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida retransmès per Teledeporte, que l'equip d'Èric Surís va guanyar sobradament per 79-53 davant 5.000 espectadors, en un pavelló ple. El club ha rebut una sanció per part del Comitè al·legant que les línies velles no es troben suficientment tapades i podrien dur a la confusió de les jugadores.

Davant d'aquesta sanció, de 300 euros, la direcció de l'Spar Citylift Girona ha decidit posar una urna per rebre donacions voluntàries per part de tots aquells abonats i seguidors que hi vulguin col·laborar. L'acció es farà en el proper partit disputat a Fontajau, que serà aquest mateix diumenge 6 de gener davant de Mann-Filter a partir de les sis de la tarda. Al bàndol gironí ja hi podrà debutar l'últim fitxatge, Leia Dongue, que ja disposa del trànsfer.