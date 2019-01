El Peralada comença la segona volta amb victòria

El Peralada-Girona B ha guanyat aquesta tarda contra el Sabadell (2-0), en l'estrena de la segona volta. Un gol de Santi Bueno en l'inici de la segona part ha permès trencar amb una primera part on no hi ha hagut pràcticament ocasions per cap d'ambdós conjunts, que molt ordenats sobre la gespa han concentrat el joc al mig del camp.

L'avantatge al marcador ha fet revifar als de Chicho que han plantat cara al conjunt arlequinat amb dents i ungles per tal d'aferrar-se a la victòria. Andzouana ha sentenciat al minut 63 després de rebre una assistència d'Èric Montes a partir d'una pilota que s'havia guanyat prèviament Pau Miguélez.