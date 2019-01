L'Espanyol vol aprofitar els mals números de la Reial Societat a casa

L'Espanyol visita la Reial Societat a Anoeta després de superar la seva mala ratxa de sis derrotes a la Lliga i amb l'objectiu de seguir escalant posicions en la classificació en el partit que tanca la primera volta del campionat. El conjunt guipuscoà, per la seva part, buscarà la seva segona victòria a un Anoeta abonat als mals resultats i les decepcions, amb altes expectatives generades pel nou tècnic, Imanol Alguacil, que debuta a casa aquesta temporada. Rubi té les baixes del davanter Sergio García, el central Mario Hermoso, el migcampista paraguaià Hernán Pérez i Óscar Duarte, amb molèsties al pubis. Com a mínim, l'Espanyol recupera Granero i Javi López, cridat a última hora per l'absència d'Óscar Duarte.