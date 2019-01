L´Espanyol i el Betis ho deixen tot per resoldre a Sevilla

Un gol de Sanabria al minut 81, quan semblava que l'Espanyol tancaria el partit d'anada amb una mínima renda, va amargar el vespre a l'equip de Rubi i envia l'eliminatòria igualada al Benito Villamarín, amb l'avantatge per als andalusos d'haver marcat a fora.

Els catalans van mostrar fam després de la seva mala ratxa a la Lliga i van signar un bon partit. De tota manera, els andalusos van accelerar en els últims compassos i van forçar un gol que té valor doble, i la possibilitat de sentenciar a casa. No es va veure l'Espanyol d'Eibar, sinó un equip amb gana i incisiu. Els de Rubi volien avançar-se amb bon joc i toc, una cosa que van aconseguir poc abans de la mitja hora quan Borja Iglesias va empènyer la pilota a gol després que Piatti rematés desviat.

A la represa, l'Espanyol va baixar un punt la seva intensitat, però no el seu rigor defensiu. El Betis ho tenia complicat. El VAR va anul·lar per fora de joc un gol de Sanabria al 63. Els locals administraven l'avantatge i Roberto aturava els atacs visitants, però no va poder fer res a nou minuts del final en l'empat, aquest cop sí, del paraguaià.