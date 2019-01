L'Uni s'aferra al suport de Fontajau per eixugar l'avantatge del Moscou

Ahir al migdia, just després d'acabar l'entrenament a Fontajau, mentre Èric Surís es preparava per començar la roda de premsa prèvia per al partit d'aquest vespre, les jugadores de l'Spar Citylift Girona marxaven cap al vestidor i, entre elles, Rosó Buch comentava que «encara noto que em falta energia». I és que, com admetia sense embuts Surís, la grip ha estat el pitjor company de viatge de l'Uni en un gener que ha acabat sent més exigent del que es preveia amb un vestidor afeblit que ha hagut d'afrontar els viatges consecutius a Moscou i Càceres o partits amb rivals de nivell a Fontajau com el del València o el del Cadí de diumenge vinent.

L'única derrota va arribar a Moscou per dos punts de diferència (71-69) que les gironines hauran d'eixugar avui a Fontajau (20.15) per continuar avançant en l'Eurocup i arribar als vuitens de final. «En aquestes setmanes que anem justes de forces, per les grips d'algunes jugadores i pel desgast d'anar seguit a Moscou i a Càceres, poder jugar davant la nostra gent és importantíssim i esperem que sigui molt important en aquesta eliminatòria», va dir ahir Surís, que, com ja havia fet més d'un cop, va tornar a «l'ambient especial» que es va viure la temporada passada en les eliminatòries europees contra l'Olympiacos grec, el Ragusa italià i el Galatasaray turc.

Superada l'eliminatòria d'avui contra l'MBA Moscou, l'Uni s'enfrontaria en els vuitens de final al guanyador delduel entre l'Artego Bydgoszcz polonès, que va sorprendre amb la seva clara victòria per 17 punts (77-60) de diferència sobre el Szekszard hongarès, amb un paper molt destacat de la veterana Julie McBryde (25 punts, 6 rebots i 6 assistències). Les hongareses intentaran remuntar ahir a la seva pista (18.00) de la mà de la internacional australiana Abby Bishop. Els vuitens de final es jugaran el 14 i el 21 de febrer, amb la tornada a Fontajau.

Abans de pensar en Bydgoszcz o el Szekszard, però, l'Spar Citylift Girona ha de capgirar el 71-69 de la setmana passada a Moscou. «Sabem el que ens trobarem, després del partit de Rússia tenim molt clar quin tipus d'equip és Moscou, amb les seves característiques d'equip tirador i dur en defensa», assegurava Surís sobre un MBA Moscou a qui veu «en un moment molt dolç, porten 37 triples en els últims tres partits a l'Eurocup, dos contra el Botas i un contra nosaltres; és a dir en partits seriosos».

D'aquests 37 triples de l'MBA Moscou, 12 van ser en el partit contra l'Uni del passat dimecres i Surís té clar que «hem de tenir molt en compte aquestes ratxes de tir, que poden arribar de qualsevol de les seves jugadores perquè són un equip molt dinàmic, molt mòbil, en què, fins i tot la que juga de 5 pot anotar de tres». A Moscou, una escorta que va sortir des de la banqueta, Mariia Kaitukova, va ser la que més mal va fer a l'Uni tirant de tres amb un 4/5 però Sapova (3), Plisova (2), Nizamova, Leshkovtseva i Toropova va anotar de tres. I és que, dimecres passat l'MBA va anotar gairebé els mateixos triples (12) que cistelles de dos punts (13). Una de les que no en va anotar, tot i provar-ho dos cops, va ser la que és, segurament, la millor jugadora de l'MBA Moscou Varvara Psareva. Una pivot gran, de més d'1,90, que va bé al rebot, però que també pot jugar bé de cara i amb prou bona mà per tirar. Amb totes aquestes armes, Surís reiterava ahir que «no serà fàcil, perquè ja no és casualitat que Moscou eliminés el Botas sinó que és un equip que passa per un gran moment», però, al mateix temps, tenia clar l'elevat grau de motivació de les jugadores que entrena: «L'equip està molt compromès, només de veure com jugadores com la Laia (Palau) o la Rosó (Buch) que el més normal és que en els partits contra València o Moscou s'haguessin quedat a casa, van voler jugar uns minuts ja demostren les ganes que té l'equip de competir i superar aquesta eliminatòria».

Amb un ull mirant a Hongria

L'Uni començarà el seu partit contra l'MBA Moscou coneixent el que ha passat a Szekszard, una petita ciutat hongaresa a unes dues hores en cotxe de Budapest, on l'equip local necessita guanyar per 18 punts el Bydgoszcz per passar ronda i enfrontar-se a l'Uni (o a l'MBA Moscou) en els vuitens de final de l'Eurocup. La setmana passada, a Polònia, les locals varen guanyar i, a més, amb un parcial de 27-14 en el darrer quart, van aconseguir un marge de 17 punts que podra gestionar avui a Hongria. La veterana base Julie McBryde, ja 36 anys, va ser clau amb 25 punts al costat dels 19 de la pivot xilena Ziomara Morrisson (exjugadora del Rivas, entre altres equips de la lliga espanyola). En el Szekszard hi ha l'australiana Abby Bishop (20 punts i 9 rebots de mitja en aquesta Eurocup) o la sueca Frida Eldebrink com a jugadores més conegudes.