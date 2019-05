El Sarrià es jugarà pujar a Plata contra l'Avilesina, l'Algemesí i el Calvo Xíria

El Sarrià es jugarà l'ascens a Divisió d'Honor Plata a Avilés entre els dies 17 i 19 de maig. Els seus rivals seran el Cafés Toscaf Avilesina, l'equip amfitrió de la fase, el Calvo Xíria gallec i el Maristas Algemesí valencià. L'equip de Pere Coll arriba al moment decisiu de la temporada després d'haver quedat campió del grup D de Primera Nacional, un èxit que va celebrar la nit de dissabte a l'Ajuntament del municipi. Va ser un cap de setmana rodó perquè el filial havia aconseguit l'ascens a Primer Catalana i l'endemà l'equip infantil va guanyar el Top-4 català contra el Barça i ara ja pensa en el seu proper repte: el campionat d'Espanya.

A Avilés l'altre campió de grup a batre serà el Maristas Algemesí, mentre que Avilesina i Calvo Xíria han arribat a la fase com a segons classificats. Els valencians van acabar la Lliga com a líders amb 44 punts (22 partits guanyats, cap d'empatat i sis de perduts), però igualats amb l'Eldense i l'Sporting Alacant, i aquest últim va quedar fora de les fases per l' average. De la seva banda, l'Avilesina va ser segon, amb 48 punts, a 4 del campió, l'Ikasa Madrid, amb un balanç de 23 victòries, dos empats i cinc derrotes. Per últim el Calvo Xíria, també segon, va sumar 52 punts, a tres del líder, el Vigo, gràcies a 25 triomfs, dos empats i tres derrotes.

Des que el Sarrià va conèixer els seus rivals a la fase d'ascens va començar a mobilitzar-se per preparar totes les qüestions logístiques. D'entrada el vicepresident, Jordi Paretas, deia que «ens ha tocat un grup complicat però evidentment, en una fase d'ascens no n'hi pot haver cap de fàcil». A Sarrià tenen clar que «anem a totes, amb l'objectiu de pujar de categoria». La idea és que l'expedició viatgi a Avilés el proper dijous 16 de maig per tal de disputar la fase a partir de l'endemà. L'ascens es decidirà en una lligueta de tots contra tots que es jugarà els dies 17, 18 i 19, i on només el primer classificat serà el qui s'endurà el premi.

Les altres seus de la fase seran Vigo i Màlaga. A Galícia hi competiran Cajasur Còrdova, Eldense, Helvetia Anaitasuna i Construcciones Castro Lavadores Vigo; a la ciutat andalusa els equips que buscaran l'ascens seran el Tolosa, l'altre representant català, l'Handbol Sant Quirze, l'iKasa Madrid i el Gaes Málaga.

El Sarrià surt amb la màxima ambició i aspira a tancar un any rodó amb l'ascens a la segona categoria de l'handbol espanyol, on seria el segon equip gironí. El Bordils hi viu la seva sisena temporada consecutiva i gràcies a la victòria contra el Cisne de dissabte està virtualment salvat a falta de dues jornades. El Sarrià obrirà la lluita per l'ascens contra l'Avilesina, l'equip local, en un partit que pot marcar tendència.