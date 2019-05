Sainz advoca per l'entesa entre el Circuit i la Fórmula 1

Carlos Sainz va dir ahir, des del Circuit de Barcelona-Catalunya, que la cursa de Montmeló «és molt especial perquè representa córrer a casa». Per això advoca perquè hi hagi una entesa entre institucions, el Circuit i la Fórmula 1 per perllongar el Gran Premi d'Espanya, ja que si no hi ha acord el d'aquest cap de setmana serà l'últim a Montmeló. «Les negociacions estan obertes. Desitjo que les institucions facin la feina i que es tanqui un acord», va dir.