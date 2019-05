El Míting de Palafrugell reunirà més de 600 atletes dissabte a l'estadi

L'Estadi Municipal de Palafrugell respirarà atletisme pels quatre costats aquest proper dissabte, 18 de maig, com sol ser habitual per aquestes dates. S'hi celebrarà el 27è Míting Internacional d'Atletisme, conjuntament amb el Campionat de Catalunya Juvenil. Es preveu que més de 600 atletes en prendran part, amb 15 països inscrits, entre els quals s'hi estrena Malta. Juntament amb Costa Rica i Albània, de l'any passat, fa que aquesta competició hagi reunit a més de 100 països representats al llarg de totes les seves edicions. Aquest any la prova es centrarà en la categoria juvenil, que actualment s'anomena sub18. S'hi afegiran també proves d'altres categories inferiors, a part de comptar amb dues curses de 100 metres reservada a esportistes amb discapacitat psíquica.