Èric Surís dirigirà la selecció espanyola sub-20 a l'Europeu

Mentre continua parlant amb l'Spar Citylif Girona sobre la seva renovació de cara a la temporada vinent, Èric Surís va veure ahir com la Federació Espanyola de Bàsquet feia oficial ahir el seu nomenament com a seleccionador sub-20 de cara al Campionat d'Europa d'aquest estiu a la República Txeca. La banyolina del júnior i del GEiEG Uni de Copa Catalunya Júlia Soler ha estat convocada per a la selecció sub-18, que dirigirà Lino López.