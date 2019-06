«Brittney Sykes està al nivell de les millors americanes que hem fitxat»

El director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, va mostrar-se molt satisfet ahir amb el fitxatge de Brittney Sykes, una jugadora, de 25 anys i 175 centímetres, que pot actuar en qualsevol de les tres posicions exteriors i que aquest curs és la màxima anotadora de l'Atlanta Dream, de la WNBA, amb unes mitjanes de 12 punts, 3,8 rebots i 2,4 assistències per partit.

«Sykes és una gran jugadora i ho està demostrant en la WNBA. Està al nivell de les grans jugadores americanes que han jugat a Girona, com Chardé Houston, Chelsea Gray o Williams», remarcava el director esportiu. Amb el fitxatge de la nord-americana, l'Spar Citylift compta ja amb deu jugadores per afrontar la temporada que ve: Núria Martínez, Adaora Elonu, Laia Palau, Magali Mendy, Sonja Petrovic, Rosó Buch, María Araújo, Helena Oma, Nadia Colhado i la pròpia Sykes.

«Aquest fitxatge ens completa la linia exterior. Estem molt contents, perquè és una de les millors jugadores i ens permetrà tenir una línia exterior de garantia en totes les competicions que afrontarem», va indicar Puig. En aquest sentit va recordar els bons números que està fent a la WNBA, «on està fent molts punts, és bona defensora, intensa, i capaç de jugar en les tres posicions exteriors».

L'Spar Citylift està confeccionant la que segurament serà la plantilla més potent de la seva història per afrontar els reptes de la propera temporada, que passaran per defensar el títol de la Lliga Femenina i intentar lluitar per la Copa de la Reina i la Supercopa. A més l'Uni tornarà a l'Eurolliga, la màxima competició continental.