Derrota de Paula Badosa en la seva estrena a Wimbledon

La primera victòria de Paula Badosa en el quadre principal d'un torneig del Gran Slam es continuarà fent esperar després que la tennista de Begur hagi perdut aquesta tarda contra l russa Varvara Flink que l'ha derrotat en poc més d'una hora per 6-4 i 6-2.

Badosa que havia superat la fase prèvia guanyant els seus tres partits havia deixat bones sensacions en herba tant a Mallorca com a Hertogenbosch no ha pogut avui mostrar la millor versió del seu tennis.