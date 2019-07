El Barça debuta a Bilbao, el Madrid a Vigo, i l'Espanyol rebrà el Sevilla

El Barça obrirà la Lliga de Primera Divisió 2019/20 a San Mamés, contra l'Athletic, el cap de setmana del 17/18 d'agost segons el calendari publicat ahir per la Federació Espanyola. El Madrid, per la seva banda, anirà a Vigo, i l'Espanyol estrenarà l'etapa de David Gallego a casa contra el Sevilla. Els tres ascendits, Mallorca, Granada i Osasuna, tindran com a primers rivals l'Eibar, el Vila-real i el Leganés, respetivament.

Igual com ja va passar la temporada passada, el calendari torna a ser asimètric, és a dir, que l'ordre de la primera volta i el de la segona no coincideix. Segons el sorteig fet ahir a Las Rozas, el primer clàssic es jugarà al Camp Nou el 27 d'octubre, en plenes Fires de Sant Narcís a Girona, dins de la desena jornada de Lliga, i la tornada es disputarà l'1 de març al Santiago Bernabéu dins de la 26a. La primer volta té programat per a la darrera jornada (19) un derbi català entre l'Espanyol i el Barça per a la nit de Reis. El derbi madrileny entre Atlètic i Reial Madrid es jugarà el 29 de setembre a la jornada 7; i el sevillà Betis-Sevilla, el 10 de novembre.

La RFEF ha confirmat que el Reial Madrid havia demanat jugar fora del seu estadi, per les obres que hi està fent, la primera i la tercera jornada, en què es desplaçarà a Vigo i Vila-real. En la segona rebrà el Valladolid a casa. Per a l'última jornada del campionat hi haurà duels com l'Alabès-Barça, el Leganés-Madrid i l'Espanyol-Celta.

Aquesta temporada la final de la Copa del Rei es jugarà el 18 d'abril. La competició estrenarà un format renovat amb totes les eliminatòries a partit únic, a excepció de les semifinals i 116 equips: els 42 equips de Primera i Segona Divisió, 28 de Segona B, 32 de Tercera, 4 semifinalistes de la Copa RFEF i 10 guanyadors d'una eliminatòria prèvia entre els campions de cada federació territorial. Girona, Olot i Llagostera seran els representants gironins d'aquesta edició. El calendari es va elaborar a partir d'un programa informàtic que va distribuir totes les jornades.