El Girona presenta dilluns la nova samarreta al pàrquing de Gol Nord de Montilivi

Aquest dilluns 8 de juliol a partir de les 19?h el Girona presenta la nova samarreta del Girona de la temporada 2019-2020. L'acte tindrà lloc al pàrquing de Gol Nord de Montilivi.

Els models que vestiran la nova equipació seran jugadors del primer equip, del Girona femení i del filial lluiran la roba de la marca PUMA.

La festa també inclourà una zona gastronòmica, amb menjar i beguda, i es clourà amb l'actuació del DJ de Flaix FM, Sergi Domene.

El club reserva el dorsal número 12 en homenatge a l'afició



El Girona vol homenatjar els aficionats fent una samarreta especial amb el número 12, que aquesta temporada no lluirà cap jugador i es "retirarà" per l'afició.

El club ha decidit que cap jugador de camp vesteixi el dorsal número 12 i aquesta temporada reservarà aquest dorsal només per a l'afició, que setmana rere setmana també juga des de la graderia. D'aquesta manera, el club anima als aficionats a 'fitxar' per l'equip posant-se el número 12 a l'esquena i així formar part de l'equip tant en els seus partits a Montilivi com als desplaçaments fora de casa.

Amb aquest gest simbòlic el club vol reconèixer i agrair el suport i l'entrega dels que han estat al costat de l'equip durant les últimes temporades, ja que la força que l'afició blanc-i-vermella ha transmès a l'equip ha estat excepcional.