Márquez no té rival i supera amb claredat Viñales, que acaba segon

Maverick Viñales (Yamaha) continua en estat de gràcia i va acabar segon, just al darrere del català Marc Márquez (Repsol Honda), que es va adjudicar la seva cinquena victòria de la temporada i la desena consecutiva al circuit de Sachsenring, escenari del Gran Premi d'Alemanya de Moto GP, amb el qual amplia el seu avantatge en la provisional del mundial a més de dos grans premis de distància. Al tercer calaix del podi va acabar el britànic Cal Crutchlow (Honda).

Encara que va fer una mala sortida, Marc Márquez no va trigar a recuperar el terreny cedit per ser líder ja des del primer parcial, seguit per Maverick Viñales, Jack Miller (Ducati) i Àlex Rins (Suzuki). El francès Fabio Quartararo (Yamaha), que havia estat segon als entrenaments, tampoc no va sortir massa bé i en el seu desig per remuntar massa ràpid va cometre un error que el va fer rodar per terra a la segona volta.

Un nou rècord de la pista en la cinquena volta va fer que el forat de Marc Márquez s'aproximés al segon respecte Alex Rins, que va començar a destacar-se de Maverick Viñales amb el britànic Cal Crutchlow a la quarta plaça i els pilots de Ducati, Jack Miller, Danilo Petrucci i Andrea Dovizioso darrere d'ell. L'italià Valentino Rossi (Yamaha), onzè en la formació de sortida, va aconseguir recuperar un parell de posicions per rodar darrere del seu compatriota Franco Morbidelli (Yamaha) i pel davant de l'espanyol Joan Mir (Suzuki).

A poc a poc Marc Márquez es va anant escapant de tots els rivals per consolidar el seu lideratge cap a la desena victòria consecutiva a Sachsenring i la setena en la categoria de Moto GP, amb Alex Rins còmode en la segona posició, mentre Maverick Viñales se les havia de veure amb Crutchlow pel tercer lloc.

La carrera havia perdut qualsevol interès amb un Marc Márquez incontestable en el lideratge, una segona plaça consolidada per Alex Rins, que poc després va protagonitzar la sorpresa negativa amb una nova caiguda, i només la lluita pel tercer esglaó del podi entre Viñales i Crutchlow va tenir alguna cosa d'atractiu, com també la baralla de les tres Ducati per la cinquena plaça. Rins va caure al revolt onze quan era segon amb gairebé un segon d'avantatge sobre Maverick Viñales, que es va trobar amb la segona plaça, perseguit encara per Cal Crutchlow, mentre que la lluita de les Ducati es va decantar a favor de Petrucci pel davant de Dovizioso i Miller, amb Mir en la setena posició pel davant de Valentino Rossi.

Viñales i Crutchlow van protagonitzar la seva pròpia baralla, que el pilot de Roses va acabar decantant: «Ha sigut una cursa molt difícil però estic content perquè hem treballat bé. Haig de felicitar l'equip perquè estem aconseguint ritmes constants de cursa», va exclamar Viñales, que suma dos podis consecutius. «He sortit sense res a perdre i tot a guanyar, al màxim, i d'aquí al final de temporada ho faré així. És molt important per a nosaltres portar la moto al límit, saber on hem de millorar i on hem de ser més forts».



Àlex Márquez i Dalla Porta guanyen a Moto2 i Moto3

El català Àlex Márquez (Estrella Galícia Kalex) es va retrobar amb la victòria i va sumar el seu quart triomf de la temporada en el Gran Premi d'Alemanya de Moto2, que li permet recuperar el lideratge en el campionat del món de la categoria, amb 8 punts d'avantatge sobre Luthi, que va ser cinquè. El podi el van completar el sud-africà Brad Binder (KTM) i l'alemany Marcel Schrotter (Kalex). A Moto3 va guanyar Dalla Porta (Honda), que es converteix en el nou líder del campionat, amb dos punts d'avantatge sobre Canet (125 a 123 punts). El pilot italià va entrar per davant de Marcos Ramírez (Honda) i Aron Canet (KTM). El gironí Albert Arenas (KTM) va abandonar, completant un mal cap de setmana.