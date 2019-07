Portugal derrota Espanya d'hoquei a les semifinals dels Roller Games

La selecció espanyola d'hoquei patins no jugarà la final del Campionat del Món (World Roller Games) diumenge contra Argentina després de perdre contra Portugal a les semifinals. El combinat espanyol va caure derrotat a la pròrroga per 4-2 i es perdrà el duel contra l'albiceleste, que ahir va superar França per 3 gols a 0. En l'apartat femení, Espanya jugarà la final contra Argentina després de guanyar Itàlia per 4 gols a 2. La selecció va superar les italianes amb tres gols de Laura Puigdueta i un d'Aina Florenza en un partit disputat al Palau Blaugrana.