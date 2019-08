El filial del Barça s'instal·la a Torremirona

El conjunt blaugrana treballa des d'ahir a les instal·lacions del Torremirona Relais Hotel Golf & Spa de Navata on s'hi estarà fins al dia 14 entrenant-se per preparar la temporada a Segona B. L'equip entrenat per Garcia Pimienta agafa el relleu del primer equip de l'Espanyol i del Toulose que hi han passat aquest estiu o d'equips com Amiens, De Graafschap, Chongqing Dangdai Lifan, Oetwil o la selecció de Veneçuela que hi van ser a l'hivern