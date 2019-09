Espanya emergeix en defensa per arribar a quarts del Mundial

La selecció espanyola de bàsquet es va classificar per als quarts de final del Mundial de la Xina després d'imposar-se a Itàlia (67-60) en la primera jornada de la segona fase, en un duel molt igualat i resolt gràcies a la gran feina defensiva en els minuts finals que permet als homes de Scariolo arribar sense pressió al següent duel, davant la poderosa Sèrbia. Després de tres victòries irregulars en la fase inicial, Espanya tenia marcat en vermell en el seu calendari particular el duel contra els italians, ja que una derrota hauria posat en dificultats el seu futur en el campionat. L'encert en atac de Juancho Hernangómez (16 punts) i el sacrifici en defensa per frenar un rival anàrquic, amb un desconegut Marco Belinelli (3/16 en tirs de camp), van permetre complir amb èxit la missió. Ara, Espanya haurà de guanyar Sèrbia si vol evitar topar contra el guanyador de l'Argentina-Polònia, amb els Estats Units a l'horitzó, en els encreuaments pel títol.