L'històric Dusko Ivanovic torna a Vitòria per dirigir el Baskonia

El Kirolbet Baskonia va confirmar ahir Dusko Ivanovic com el seu nou tècnic fins al final de temporada, en el que suposa el retorn del montenegrí al club de Vitòria per segona vegada.

Ivanovic, de 62 anys, estava actualment entrenant a Turquia a les files de Besiktas i intentarà aportar la seva experiència per redreçar la nau baskonista després de la destitució la setmana passada del croat Velimir Perasovic. El seu primer pas va ser de 2000 a 2005 i posteriorment va fitxar pel FC Barcelona, on va estar fins a febrer de 2008, tornant a Vitòria mesos després i fins al 2012, on va ser cessat al novembre. Debutarà contra l'Alba Berlín en Eurolliga.