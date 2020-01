Helena Oma diu adéu a la temporada per una greu lesió al genoll esquerre

Dos dies més tard de la lesió que va patir Helena Oma durant el segon quart del partit contra Quesos El Pastor, els serveis mèdics del club han confirmat el pitjor dels pronòstics: la jugadora presenta una lesió múltiple al genoll esquerre amb el lligament anterior trencat amb afectació d'altres estructures.

Aquesta lesió arriba en la seva quarta temporada com a jugadora de l'Spar Citylift Girona, etapa només interrompuda durant una cessió al Cadí La Seu durant la temporada 2017-2018. Oma, que té un any més de contracte, passarà per quiròfan, encara amb data per determinar, i es perdrà el que resta de temporada.