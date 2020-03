Victòria important del Girona en l'últim sospir

Un gol de Gurri quan faltaven 17 segons per al final va donar la victòria al Garatge Plana Girona a la pista del Taradell (1-2). Al final del primer temps, Mendes havia aconseguit obrir el marcador, però els visitants van empatar en la represa. Un triomf important per les aspiracions dels gironins que, quan falta una jornada per acabar la fase regular, són cinquens. Els de Marc Comalat i Ramon Benito en farien prou amb un empat en l'última jornada, el pròxim 4 d'abril, davant el Caldes per acabar entre els sis primers i classificar-se, directament, pels quarts de final dels play-off.

El Palafrugell va aconseguir una victòria important per no haver de jugar el play-off de descens. La victòria davant el Lleida (2-1) fa que els del Baix Empordà puguin salvar-se en l'última jornada a la pista de l'Igualada. Per fer-ho, han de guanyar i que el Voltregà no sumi els 3 punts.



El Lloret va perdre a la pista del Reus Deportiu (4-2) i, quan falta una jornada, ja sap que haurà de jugar el play-off per no baixar.