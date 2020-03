Dos positius en el Màlaga, rival de Bordils i Sarrià

Dos jugadors del Trops Màlaga d'handbol, equip de la Divisió d'Honor Plata on també competeixen el Bordils i el Sarrià, han donat positiu per coronavirus, mentre que altres set jugadors estan aïllats a l'espera de rebre els resultats. Un dels dos infectats havia estat a Itàlia a principi de mes. El seu partit de lliga d'aquest passat cap de setmana, que els havia d'enfrontar al Barça B, ja es va suspendre, per «l'alt nombre de baixes que presenta el quadre malagueny». Unes baixes que, en principi eren per la grip, però que ara s'ha comprovat que, com a mínim en dos dels casos, es tractava de coronavirus. El club malagueny s'ha posat en contacte amb el Cisne de Pontevedra i amb l'Antequera, advertint de la situació, «ja que en tots dos partits va tenir minuts el jugador que ha donat positiu i que havia estat a Itàlia».