Els jugadors del Bayern s'abaixen el sou per ajudar els treballadors del club

Els jugadors i la junta directiva del Bayern de Munic han acordat una retallada salarial del 20% del sou com a resposta a la crisi del coronavirus. La mesura s'ha adoptat com un acte de solidaritat per ajudar econòmicament el personal del club. Tots els jugadors de la primera plantilla, la directiva i la junta supervisora s'hi hauran de sotmetre.

Els directius Karl-Heinz Rummenigge i Oliver Kahn i el director esportiu Hasan Salihamidzic, tots ells exjugadors, ho han acordat amb el Consell de Jugadors de l'equip bavarès.