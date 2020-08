Todibo confirma que és ell qui ha donat positiu per coronavirus al Barça

El central francès Jean-Clair Todibo ha confirmat avui dimecres que és ell qui ha donat positiu per coronavirus, encara que és asimptomàtic i es troba bé, confinat al seu domicili.



Les alarmes han saltat aquest matí quan el FC Barcelona ha anunciat que les proves PCR a què es van sotmetre dimarts el grup de nou jugadors de l'equip que avui inicien la pretemporada va determinar l'existència d'un positiu asimptomàtic per Covid-19.



En un comunicat, l'entitat blaugrana no ha revelat la identitat, però el club ha informat que el jugador en qüestió no havia estat en contacte amb els membres del primer equip que viatjaran demà a Lisboa per jugar divendres els quarts de final de la Lliga de Campions contra el Bayern de Munic.



Els nou jugadors que es van incorporar als entrenaments són Pedri, Trincao, Rafinha, Aleñá, Oriol Rosell, Miranda, Matheus, Todibo i Wague.



Hores després, Todibo ha confirmat el seu positiu en les xarxes socials: "Hola a tots, us informo que he donat positiu per Covid-19, sóc asimptomàtic i em trobo bé. Estic a casa seguint el protocol sanitari adequat. Tinc moltes ganes de tornar als entrenaments, però ara toca quedar-se a casa fins passar el virus. Gràcies a tots pel suport i ànim a totes les persones que també ho estiguin vivint de prop. Una salutació".





Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus. 1/2 pic.twitter.com/6nqtlDf8ZZ — Jean-Clair Todibo (@jctodibo) August 12, 2020