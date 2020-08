Arthur Melo dona positiu en un control d'alcoholèmia a Palafrugell

El migcampista Arthur Melo ha sigut denunciat penalment aquesta matinada per la policia local de Palafrugell després que l'enxampessin donant positiu en un control d'alcoholèmia després de patir un accident de trànsit lleu. El futbolista, que està a l'espera de desvincular-se del Barça per marxar al Juventus, conduïa un Ferrari i ha donat una taxa de 0'55. Arthur, a qui el Barça li va obrir un expedient disciplinari per haver-se quedat al Brasil i no haver tornat el 27 de juliol a la represa dels entrenaments, suma un maldecap més.

Arthur Melo ha patit un accident de trànsit de caràcter lleu pels volts de les quatre de la matinada, al carrer del Suro. Una de les entrades de la població. Concretament, el Ferrari que conduïa ha tocat amb la vorera, s'hi ha enfilat i ha acabat xocant contra un fanal. Cap dels ocupants ha resultat ferit i el cotxe tampoc ha patit danys destacables.

Una patrulla que passava per la zona s'ha aturat en veure el sinistre viari. Ha fet baixar el conductor i de seguida, els agents locals han vist que anava sota signes evidents de begudes alcohòliques. Arran els fets, li han practicat la prova d'alcoholèmia i ha donat 0,55 mg/litre d'aire expirat. Un positiu penal, ja que ha superat els 0,50 mg/l.

Aquest cas arriba, a més, enmig dels devastadors efectes que ha tingut per al club blaugrana el vergonyant 2-8 encaixat contra el Bayern divendres passat a Lisboa en els quarts de final de la Lliga de Campions. Arthur, que no va tornar a Barcelona fins el 7 d'agost, hauria d'estar a punt de fer oficial la seva desvinculació. De fet, segons ha apuntat aquest cap de setmana "La Vanguardia", ja hauria tancat l'acord per marxar a Torí, on a partir del 24 d'agost s'incorporaria al Juventus. Setién el tenia apartat de l'equip per la seva indisciplina i no se'l va endur a Portugal per jugar-hi la fase final de la Champions.