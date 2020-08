Ekaterimburg i Schio seran rivals de l'Spar Girona si es guanya un lloc a l'Eurolliga

L'Spar Girona necessita superar el Sepsi a la fase prèvia per tornar a jugar per segona temporada consecutiva l'Eurolliga. L'eliminatòria està programada per als dies 23 i 30 de setembre, amb la tornada a Fontajau, però ahir la FIBA ja va sortejar els grups tant de la màxima competició continental com de l'Eurocup. Si l'Uni és capaç de superar l'equip romanès, quedarà integrat al grup B de l'Eurolliga, on es trobarà rivals del potencial de l'Ekaterimburg rus, tradicionalment l'equip més poderós del bàsquet femení, l'Schio, el Landes o el Galatasaray. Els altres rivals serien Sopron, TT Riga i Bourges.

Tot i que la dificultat és evident, sobre el paper potser encara és més potent el grup A, on hi ha Kursk, Praga, Fenerbahçe, Oremburg, Perfumerías Avenida, Asvel Lió, Arka Gydnia i el vencedor de la prèvia entre el Miskolc hongarés i l'Izmit turc. L'Uni, que era segon a la Lliga Femenina quan es va acabar precipitadament la competició el curs passat per l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària, s'ha de guanyar un lloc a l'Eurolliga en una preliminar, cosa que no li passa a l'Avenida, perquè era el líder del torneig.

Els sortejos continentals es van fer ahir a Munic, a la seu de la FIBA. Les gironines també van conèixer quins serien els seus possibles rivals en cas que el Sepsi les privi de disputar l'Eurolliga. En aquesta cas, l'equip d'Èric Surís passaria automàticament a la segona competició europea, l'Eurocup, on tindrien com a companys de viatge el Cadí La Seu, el Villeneuve francès i el vencedor de l'eliminatòria prèvia entre el Namur belga i el Grengewald luxemburguès en el grup G.

El debut a l'Eurolliga seria el 14 d'octubre a Fontajau contra el Galatasaray, segons el calendari fet públic per la Federació Internacional. La fase de grups s'allargarà fins al 24 de febrer, i l'Uni la tancaria a casa contra el Sopron. En tot cas la FIBA encara no ha pres una decisió definitiva de quan iniciarà els tornejos europeus i esperarà al setembre. Si la crisi sanitària ho recomana, es podria recomposar el calendari i iniciar els tornejos el gener de 2021, a l'espera que la pandèmia estigués sota control. L'Uni, passi el que passi a Europa, debutarà aquesta temporada en partit oficial el 6 de setembre contra el Cadí en la final de la Lliga Catalana al Palau Blaugrana.