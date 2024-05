Alcampo ja té data d'obertura a l'Espai Gironès

El compte enrere pel desembarcament definitiu d’Alcampo a l'Espai Gironès de Salt és a punt d’arribar. Ja hi ha data per l’apertura del primer hipermercat de la marca a les comarques gironines. Serà el proper dia 14 de juny quan s’obrin per primera vegada les portes d’aquest establiment, ubicat al centre comercial de l’Espai Gironès, a Salt, amb l’objectiu de “convertir-se en una referència a les comarques de Girona”. Així li ha explicat avui en primícia el director d’Alcampo Salt-Girona, José Alejandro Marcos, a tota la corporació municipal, durant la visita privada que han realitzat a les instal·lacions. Marcos, que ha reiterat l’agraïment a l’Ajuntament de Salt i a l’Espai Gironès pel seu acompanyament i el seu recolzament constant, ha sigut l’encarregat de dirigir el recorregut pels 4.500 metres quadrats que ocupa el centre i donar a conèixer la ubicació definitiva que tindran les diferents seccions.

Per la seva banda, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que "una seixantena de treballadors del nou hipermercat a l'Espai Gironès són veïns i veïnes de Salt, una bona notícia que reforça les polítiques d'ocupació que portem fent des de l'Ajuntament de Salt".

Horari ininterromput

A partir del dia 14 de juny, l’hipermercat obrirà al públic en horari ininterromput de 9:30 a 22 hores, de dilluns a dissabte. Els clients seran atesos pels 144 treballadors que conformaran la plantilla d’Alcampo-Salt i que es sumaran als 2.000 que ja treballen per la marca a tota Catalunya.

I és que, amb la propera inauguració, Alcampo passarà a tenir a Catalunya 56 botigues, de les que deu són hipermercats i 46 supermercats (44 d’ells franquiciats). La seva inauguració constituirà un punt i seguit a una història que va començar al 1990 amb la estrena a Sant Quirze del Vallès del primer centre a la comunitat.

Una inversió de 9 milions d’euros ha fet possible que Alcampo arribi ara a un centre comercial que precisament aquest dissabte complirà el seu 19 aniversari, convertit en un punt estratègic a la vida dels veïns de Salt i dels voltants. Per aquest motiu, la seva excepcional ubicació li permet tenir una zona de influència directe de 400.000 habitants i generar una afluència de més de 10 milions de visitants a l’any.