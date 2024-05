El Barça guanya la seva tercera corona continental

Aitana Bonmatí ha imposat la seva jerarquia de Pilota d'Or a San Mamés per a donar al Barcelona la seva tercera Lliga de Campions, la primera victòria de la seva història davant el poderós Olympique Lyonnais, la 'bèstia negra' del conjunt blaugrana.

És la segona 'Champions' seguida de l'equip dirigit per Jonatan Giráldez, que deixarà el club català després de tres anys d'èxits i una última campanya de somni amb el pòquer de títols que suposen la Lliga, la Copa de la Reina, la Supercopa d'Espanya i aquesta Lliga de Campions.

Ha decidit el duel entre gegants -el Lió té vuit Champions- un gol en el minut 63 d'Aitana buscant el carril del 10, cap a on la llançat Mariona Caldentey.

El seu tret, amb poc angle, ha donat en Vanessa Gilles i la pilota ha entrat gairebé per on ho va fer mitja hora més tard el 2-0 per una altra Pilota d'Or, Alexia Putellas, que ha portat el deliri a la graderia de 'La Catedral', avui majoritàriament blaugrana.

El Barcelona s'ha imposat per tercera vegada en la història en la Lliga de Campions femenina en imposar-se 2-0 al Olympique Lió, que segueix com a club més lauretado del torneig continental amb vuit corones.

El conjunt blaugrana va revalidar en San Mamés el seu títol i se situa en tercera posició de l'historial, després del conjunt francès i el FFC Frankfurt, que va guanyar el torneig en quatre ocasions, i deixa enrere al Wolfsburgo, el Umea i al Turbine Potsdam.

La victòria a Bilbao a més permet al Barcelona prendre's la revenja de les dues finals perdudes davant el Lió, en la campanya 2018/19, quan va perdre a Budapest per 4-1, i en la 2021/22, quan va cedir per 3-1 en el Juventus Stadium de Torí.